طريقة التقديم في وظائف الأمن العام للنساء من خلال أبشر للتوظيف وأهم الشروط 1443

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قامت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية ،وهي تتمثل في الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الدخلية السعودية ،بالإعلان عن فتح باب التقديم بعدة وظائف للنساء بالمملكة العربية السعودية ،وذلك للعمل في القوات الخاصة للأمن العام في إدارة المرور ،علي رتبة جندي ،وذلك لكل من حاصل علي مؤهل الثانوية العامة ،أو ما يعادلة من المؤهلات الأخري ،كما يفضل التقديم لحاملي مؤهلات البكالريوس ،والدبلوم ،وقد أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي السعودي ،التقديم إلكترونيا ،من خلال منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف ،وذلك بعد إستيفاء جميع الشروط للتقديم.
موعد تلقي منصةأبشر طلبات تقديم علي وظائف الأمن العام للنساء
قد أوضحت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية ،كافة تفاصيل إعلان تقديم وظائف الأمن العام للنساء ،كما أكدت أولوية التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها من الشهادات الأخري ،والتعين كحد أدني رتبة جندي بالوظائف المتاحة بالإدارة العامة للمرور، وأيضا يفضل التقديم للنساء حاملي شهادات البكالوريوس ،وشهادات الدبلوم ،وقد يتم تقديم طلبات التوظيف ،عبر منصة أبشر الإلكترونية ،في خلال الفترة الأتية
- قد بدء تقديم الطلبات التوظيف في الأمن العام، في اليوم السبت الموافق 24 ذو الحجة 1443 ،الموافق 23 من شهر يوليو 2022.
- وسوف يستمر تقديم الطلبات لمدة أسبوع ،لتنتهي يوم الخميس الموافق 29 ذو الحجة 1443 ،الموافق 28 يوليو 2022.
الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الأمن العام 1443
قد وضعت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية عدة شروط ،من أجل التقديم علي الوظائف المتاحة ،لابد أنها تتوافر في المتقدم ،وهذه الشروط تتمثل في:
- أولا:لابد أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ويستني من هذا الشرط من نشأ ،مع والده في خدمتة للمملكة خارج البلاد.
- يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة علي شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها من الشهادات الأخري، ويفضل أن تكون حاصلة علي شهادة دبلوم ،أو بكالوريوس.
- لابد ان تكون المتقدمة حسنة السير ،والسلوك ،والسمعة.
- ألا تكون المتقدمة قد سبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف ،أو الأمانة.
- يشترط أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.
- الا تكون المتقدمة قد سبق لها التعين في أي وظيفة حكومية.
- أن تكون المتقدمة غير خاضعة لنظام الخدنة العسكرية ،أو قد تم إنتهاء خدمتها في المراكز ،أو المعاهد العسكرية ،لأي سبب أيا كان.
- عدم زواج المتقدنة من شخص غير سعودي.
- لابد أن يتم إجتياز المتقدمة جميع الإختبارات المبدئية.
- في حالة إذا كانت المتقدمة حاصلة علي شهادة مؤهل غير سعودية ،لابد من معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم السعودي.
الخطوات المتبعة للتقديم علي وظائف الأمن العام للنساء 1443
يمكن التقديم علي وظائف الأمن العام السعودي للنساء ،وذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف ،وذلك بإتباع عدة خطوات للتقديم ،وهذه الخطوات هي:
- أولا:يتم تسجيل الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف.
- ثم بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة للدخول علي الموقع ،مثل الأسم ،وكلمة المرور.
- يتم فتح القائمة الرئيسية ،والضغط علي أيقونة الوظائف المتاحة.
- ثم يتم تحديد وظائف الأمن العام للنساء.
- وبعدها يتم فتح إستمارة التقديم ،وكتابة جميع البيانات ،بشكل صحيح.
- التأكد من كافة البيانات المدخلة ،والضغط علي أيقونة حفظ.
- وبعدها الضغط علي أيقونة حفظ البيانات ،وإرسال الطلب.
- وأخيرا:لابد من الإحتفاظ برقم الطلب ،وذلك للإستعانه به عند إعلان نتائج القبول المبدئي.
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