نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني للنساء المتزوجات 1444 بعد المبادرات السكنية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني للنساء المتزوجات 1444 التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عبر موقع سكني، فيما يتوجب توافر عدة معايير وشروط يجب توافرها لاستفادة المرأة المتزوجة من دعم سكني، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية الأستاذ سيف السويلم أن الوزارة تستهدف الأسر في الدعم السكني وليس الأفراد، لذا تتمكن الزوجة من الحصول على الدعم السكني في حالة تنازل الزوج عن الدعم لصالحها، وذلك من خلال تقديم طلب إلى الوزارة مشار فيه تنازل الزوج عن الدعم السكني المقدم من الوزارة لصالح زوجته.

شروط الدعم السكني للنساء المتزوجات 1444

الشروط الأساسية للدعم السكني للنساء الشروط ينبغي أن تكون تابعة لزوجها في برنامج سكني لا تمتلك أصول وعقارات. يجب أن يزيد عمرها عن 25 عام. يجب أن يكون لديها مصدر رزق. يجب أن تكون الزوجة تحمل الجنسية السعودية. ينبغي أن تكون متزوجة من سعودي. يجب أن تكون الزوجة مقيمة اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. أن لا تكون استفادة من الدعم السكني من قبل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان في حالة تنازل الزوج عن الدعم السكني للزوجة يتوجب عدة شروط واجب توافرها وهي كالتالي:

تنازل الزوج إلى زوجته عن الدعم السكني إذا كان غير قادر على القرض المدعوم.

يتم التنازل عن الدعم في حالة إذا كان الزوج متقاعد أو غير مؤهل.

في حالة إذا كان الزوج متقاعد أو غير مؤهل. إذا كانت الزوجة موظفة وقادرة على سداد 500 ألف ريال قيمة القرض المدعوم.

يمكن الاستفادة من الدعم السكني إلى الأرامل والمطلقات.

الدعم السكني 1444



يمكنك الآن التعرف على خطوات تنازل الزوج عن الدعم السكني من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة للغاية وذلك عن طريق الدخول على موقع سكني وتقديم إقرار التنازل، كما يمكنك التعرف عبر سكني عن أسعار الوحدات السكنية الجديدة والمستفيدين من الدعم المقدم من الوزارة عبر برنامج سكني، كما أكدت سكني أن بإمكان الأسرة الإعفاء من سداد قيمة الوحدة السكنية في حالة حدوث طارئ استعدي إلى ذلك مثل المرض الذي أدي إلى العجز أو في حالة الوفاة أو ما شابه ذلك، كما أشارت الوزارة أيضا عن مساحات الوحدات السكنية الجديدة والتي تلبي رغبات كل الفئات وذلك بتصميمات هندسية وفنية عالية الجودة، كما يمكن للسيدات التي لديها أولاد لا تمتلك دخل وكانت من الأسرة الضمانية أن تحصل على وحدة سكنية من خلال الإسكان التنموي.

المبادرات السكنية الجديدة

أعلنت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الإسكان عن الكثير من المبادرات السكنية الجديدة والتي تخدم التالي (الزوجة، الأرملة، المطلقة، العسكري المدني، ومنسوبي التعليم، والراغبين في تجديد مساكنهم، والقروض العقارية المدعومة، ومبادرات تحمل الضرائب والرسوم المضافة) وتأتي لكل مبادرة من المبادرات التالية عدة شروط ومعايير وضوابط يجب أن تأخذ في عين الاعتبار ونوضح لكم أهم تلك المبادرات السكنية الجديدة التي قد تهم كافة أطياف المجتمع وهي مبادرة الأراضي السكنية المجانية.

الأراضي السكنية المجانية

مبادرة الاستفادة من الأراضي السكنية المجانية وفقاً إلى لائحة الدعم السكني التي تتيح للمواطنين السعوديين العديد من الحلول السكنية الجديدة والتي تستطيع التعرف على تفاصيلها من خلال رابط الأراضي السكنية المجانية، والتي تحدد فيها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية العديد من المعايير والضوابط الهامة التى يجب توافرها فى المواطنين الراغبين فى الإستفادة بهذه الخدمة حيث يمكنك التعرف عليها عبر رابط شروط الأراضي السكنية المجانية.

التواصل مع سكني

أوضحت وزارة الإسكان عن طريقة التواصل مع الدعم السكني وذلك بعد أن شهد موقع سكني إقبال كبير خلال الفترة الماضية من قبل المستفيدين والراغبين في الحصول على وحدة سكنية جديدة أو قطعة أرض سكنية والاستفادة من الدعم المقدم من قبل الوزارة، حيث شهد خدمة عناية المستفيدين “199090” خلال الأسبوع الماضي أكثر من 29 ألف عملية اتصال.