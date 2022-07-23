نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج تاشيرة سائق خاص مساند والأوراق المطلوبة والرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تاشيرة سائق خاص وهو أحد العناوين البارزة التي تصدرت مواقع البحث على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها إحدى الخدمات المقدمة من قبل الحكومة السعودية للعاملين وقائدي السيارات الخاصة حيث يرغب الكثيرون في معرفة خطوات إصدار تأشيرة السائق الخاص إلكترونيًا باعتبارها من أهم الخدمات الإلكترونية وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

استخراج تأشيرة سائق خاص

قدمت الحكومة السعودية العديد من الخدمات للعاملين والمقيمين على أراضي المملكة وأهم هذه الخدمات خدمة الحصول على تأشيرة السائق الخاص إلكترونيًا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع مساند للتأشيرات الإلكترونية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها بشكل صحيح.

إدخال رقم الهوية الوطنية بدقة.

النقر على أيقونة “تأشيرة العمالة المنزلية”.

الضغط على أيقونة التسديد المالي ولاستكمال العملية بنجاح ينبغي اختيار نوع التأشيرة لذا يتم الضغط على تأشيرة سائق خاص.

يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالسائق بدقة في المكان المخصص لها مع تحديد جنسية السائق ودولته.

إدخال كافة البيانات ورفع كافة الأوراق المطلوبة ومن ثم الضغط على زر إصدار الفاتورة وبالتالي يتم

دفع كافة المستحقات المقررة واستخراج التأشيرة بنجاح.

الأوراق المطلوبة لاستخراج التأشيرة

تسهيلًا على المواطنين أقرت الحكومة السعودية الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال هذه العملية بنجاح، وهي كالتالي:

صورة من الإقامة الخاصة بالمتقدم أو الهوية الوطنية الخاصة بالكفيل.

تقديم أوراق تفيد بالقدرة المالية للكفيل الطالب للسائق الخاص.

تقديم دفتر عائلة خاص بالمتقدم.

تقرير طبي في حالة إذا كان السائق من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رسوم استخراج التأشيرة

حددت الحكومة السعودية أن قيمة استخراج التأشيرة يقدر بحوالي 2000 ريال سعودي، تسهيلًا على العاملين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية أتاحت الحكومة إمكانية تسديد هذه الرسوم إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة في المملكة لتوفير الوقت والجهد.

في نهاية مقال استخراج تاشيرة سائق خاص حيث تم التعرف على خطوات الحصول على التأشيرة إلكترونيًا وعرض كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراجها، مع توضيح رسوم استخراج التأشيرة وطريقة دفع هذه الرسوم عبر وسائل الدفع المختلفة.