نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تسجيل الارملة وخطوات التسجيل في موقع حساب المواطن الإلكتروني في المقال التالي
عمر شويل - جدة حساب المواطن هو برنامج حكومي أطلقت المملكة العربية السعودية لأول مرة في شهر ديسمبر 2017 ويهدف لمساعدة المواطنين متوسطي الحال وتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل والفقراء وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وتخفيف تداعيات الكساد الاقتصادي الحاصل مؤخرا وكذلك الضرر الذي قد يلحق ببعض الفئات المجتمعية نتيجة التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، ومن أ÷م الفئات التي تهتم بها الدولة هي فئة الارامل.
حساب المواطن تسجيل الارملة
يمكن للأرملة التسجيل وإضافة التابعين في برنامج حساب المواطن كما يمكن لها إرفاق المستندات المطلوبة والحصول على “صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة”، وكذلك يلزمها إثبات الاستقلالية إذا لم يكن لها تابعين او ابناء كما يجب عليها ان تقدم “صك الملكية للسكن” أو تقديم ما يثبت أنها تسكن في مسكن للايجار وتقديم المستندات اللازمة لذلك للحصول على كافة مستحقاتها من برنامج حساب المواطن.
وقد تساءل العديد من المواطنين عن المدى الزمني الذي يستمر هذا الدعم من خلاله وجاء الاجابة الرسمية عبر برنامج تويتر أن الدعم الإضافي المقدم سيستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، وفقا لدراسة تتم حاليا وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها.
مبلغ الاستحقاق للأسرة
كما يهتم البرنامج ايضا برعاية كافة افراد عائلة الارملة وخصوصا الابناء من الايتام ويفرد لهم مبلغ من المال لكل طفل يتيم مستوفي ومستحق للدعم الحكومي كما أن حسابات الدعم علييها أن تأخذ في الاعتبار (دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمارهم)، وللمهتمين بالأمر وضح الجهات الحكومية المعنية أن أي مواطن يمكنه معرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بنفسه وذلك باستخدام حاسبة الدعم التقديرية من الموقع الرسمي.
خطوات تسجيل الارملة في حساب المواطن
- تقوم الارملة بتقديم اثباتات الشخصية.
- وكذلك اثباتات انها لا تزال ارملة حتى الان.
- تقديم “صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة”.
- تقديم “صك الملكية للسكن”.
- وفي حال عدم وجود مسكن مملوك للارملة ووجود سكن ايجار فعليها تقديم عقد إيجار أو ما يثبت ذلك.
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