شروط مبادرة تجديد المساكن من قبل وزارة الإسكان السعودية 1444

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عمر شويل - جدة شروط مبادرة تجديد المساكن من قبل وزارة الإسكان في كل مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن عدة شروط ومعايير يجب أخذها في الاعتبار من أهمها عمر المسكن والمدة الزمنية التي مرت على بنائه، ويأتي ذلك ضمن أهم المبادرات السكنية الجديدة التي نوهت عليها الوزارة وحرصا منها علي توافر مسكن ملائم لكل أسرة سعودية الأمر الذي يقترب من تحقيق الرؤية المستقبلية لوزارة الإسكان في تقديم وتوفير متطلبات المواطنين السعوديين مع حلول العام الجديد.

شروط مبادرة تجديد المساكن من قبل وزارة الإسكان السعودية

حددت وزارة الإسكان بعض من الآليات التي ينبغي توافرها إلي كافة الراغبين في تجديد وتطوير المسكن الخاص بهم وجاء من تلك الشروط أن يكون المستفيد عمره اقل من 50 عام، فيما نوهت على المستفيدين الراغبين في شراء وحدة سكنية والاستفادة من مبادرة تجديد المساكن أن يكون عمر الوحدة السكنية سواء كانت (شقة، فيلا، تاون هاوس، دور أرضي) تتجاوز 15 عام فأكثر، وان يكون شراء العقار ما بعد منتصف أكتوبر 2019م.

دعم مبادرة تجديد المساكن

أوضحت وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني علي اختلاف قيمة التمويل في دعم مبادرة تجديد المساكن حسب نوعية الوحدة السكنية والتي توضحها إليكم في الجدول التالي:

الوحدة السكنية دعم الوحدة السكنية شقة سكنية قيمة التمويل 50 ألف ريال سعودي دور سكني قيمة التمويل 75 ألف ريال سعودي فيلا أو تاون هاوس قيمة التمويل 100 ألف ريال سعودي

يحصل المستفيد من تلك المبادرة علي قرض تمويلية مدعوم بقيمة 500 ألف ريال سعودي لشراء وحدة بالإضافة إلى دعم تجديد المساكن، كما يمكنك الإطلاع علي جميع مبادرات الدعم السكني التي تناسبك، كما يمكنك أيضاً التواصل مع خدمات الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

أهم مبادرات الدعم السكني

وفرت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدة مبادرات سكنية تأتي من ضمنها مبادرة دعم منسوبي التعليم، ومبادرة الدعم السكني للعسكريين، كما جاءت مبادرة تحمل الضرائب المضافة، ومبادرة دعم المدنيين والتي تقدم فيها للمواطنين بعض القروض الإضافية بخلاف القرض العقاري المدعوم، والعديد من المبادرات التي تخدم كافة المواطنين بالمملكة والتي يمكنك التقديم عليها من خلال رابط تسجيل الدعم السكني.

الدعم السكني للمعلمين

وقعت وزارة التعليم بقيادة الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان لتقديم العديد من الخدمات السكنية لمنسوبي التعليم المدرجين في قائمة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وفقاً إلى شروط التعليم وجاء في هذه الاتفاقية العديد من المزايا نذكر منها الآتي:

يحصل جميع منسوبي التعليم المدرجين في وزارة الإسكان على قرض إضافي بقيمة تصل إلى 95 ألف ريال سعودي.

المستفيد يحصل على تمويل مدعوم بقيمة 500 ألف ريال سعودي.

آلية حساب الدعم السكني

أكدت موقع سكني موقع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن آلية حساب الدعم السكني لكل أسرة بالمملكة، بعدما أوضحت على موقعها الإلكتروني عن حاسبة الدعم السكني، والتي تتم عن طريقها حساب مقدار المبالغ المالية المستحقة للمستنفدين من الدعم السكني، عن طريق تحديد (عدد أفراد الأسرة، مقدار التمويل، فترة السداد، الدخل الشهري).

رقم الدعم السكني 1444

في حالة وجود استفسار أو ملاحظات في وصول الدعم السكني أو أي أمر يتعلق بمبادرة تجديد المساكن عليك التواصل مع وزارة الإسكان السعودية عبر رقم الدعم الفني لمنصة سكني والذي جاء كالتالي (920033321).

وصلنا لختام شرح شروط مبادرة تجديد المساكن من قبل وزارة الإسكان السعودية 1444.