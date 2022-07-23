نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استحقاق” موعد ايداع الدعم السكني “يوليو 2022” والاستعلام sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع موعد ايداع الدعم السكني، والذي يبحث عنه السادة المواطنين والمواطنات المستفيدين من دعم سكني والذي يتم تقديمه من خلال عدة برامج يستفيد منها آلاف المواطنين والمواطنات، وسنتابع معكم في هذا المقال متى يصرف الدعم السكني لشهر يوليو 2022، وكيف يمكنكم الاستعلام عن صرف المبلغ هذا الشهر برقم الهوية وكلمة المرور وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية أو عبر النفاذ الوطني الموحد، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل حيال هذا الموضوع.

دعم سكني

وتقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية على العمل على تقديم الدعم للمواطنين المستفيدين في البرنامج، حيث يتم توفير برامج تمويل للمواطنين، وقد اعتمد وزير الإسكان عن العديد من البرامج الجديد الشهر الماضي، وهذه البرامج يتم تقديم 100 ألف ريال غير مستردة للمواطنين الحاصلين المتعاقدين على التمويل العقاري، وهذا تابعناه بالتفصيل في مقال باقات دعم سكني الجديدة.

ويتم إيداع الدعم السكني للمستفيدين بشكل شهري، وهذا في حالة اذا حصلت على تمويل عقاري فإنك لا تحصل عليه دفعة واحدة بل يتم تقسيمه لك على دفعات تصرف بشكل شهري واذا كان لك نسبة من المرابحة شهرية تحصل عليها، وقد حددت وزارة الإسكان موعدا يتم الصرف فيه بكل شهر، فتابعوا معنا.

موعد ايداع الدعم السكني

ويتم نزول راتب برنامج الدعم السكني الشهري في موعد محدد وهو يوم 24 من كل شهر، وقد تتأخر في بعض الأحيان، وحدث بالفعل أن تأخرت بالشهر الماضي دفعة يونيو 2022، حيث تأخرت حوالي يومين إلى أن نزلت في حسابات المستفيدين، ونتوقع ألا يتكرر هذا الأمر هذا الشهر أيضا.

وهذا ما يعني صرف الدفعة الجديدة سيكون في تاريخ يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 ميلادي.

وهو موعد منطقي للغاية، حيث يكون بداية الدوام في البنوك والجهات الحكومية في المملكة.

حيث تزامن يوم 24 يونيو الشهر الماضي مع يوم الجمعة، وهو اجازة بالبنوك والجهات الحكومية وذلك هو سبب التأخر.

الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني

ويمكنكم الاستعلام بكل عن الدعم الخاص بكم وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى بوابة دعم سكني الإلكترونية عبر الرابط sakani.sa.

اضغط على تسجيل دخول.

اكتب رقم الهوية للمواطنين السعوديين وأدخل كلمة المرور.

بعدها ادخل رمز التحقق المرئي، ثم تسجيل الدخول.

أو اضغط على أيقونة النفاذ الوطني الموحد.

ثم اضغط على أيقونة خدماتي.

ستجد أول خيار لديك به حالة الأهلية، حيث أنه اذا وجدت تهانينا أنت الآن مستحق للدعم السكني، فهذا يعني أنك مؤهل.

وفي حالة اذا نزل الراتب لك، سوف يتم إرسال رسالة عبر رقم الجوال المسجل به، به كافة تفاصيل الإيداع، وسيتم إرسال بعد قليل رسالة من البنك الخاص بك لنزول راتب الدعم الخاص بك في حسابك