تمويل مصرف الإنماء للسيارات والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل

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عمر شويل - جدة تمويل مصرف الإنماء للسيارات، احد أفضل الخدمات التي يقدمها مصرف الإنماء السعودي للمواطنين والذي يقدم تسهيلات شتي لكل المواطنين والمقيمين، حيث تصل قيمة التمويلات إلى 2000000 ريال سعودي بدون كفيل ويسمح بنك الإنماء للمستنفدين من تمويلات السيارات بسداد الأقساط الشهرية لمدة زمنية تصل إلى 5 سنوات دون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية أكثر من 1% بحد أقصى لا يتجاوز خمس آلاف ريال سعودي، مع حرية الاختيار في المراكز المعتمدة لبيع السيارات، حيث لا يجبر مصرف الإنماء الراغبين في الشراء من مراكز معينة، جدير بالذكر أن بنك الإنماء يسمح بحصول المستفيد على نصف مليون ريال تمويل للسيارة الواحدة، لذا نكشف لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني المستندات المطلوبة والشروط وخطوات الحصول علي التمويل من مصرف الإنماء الذي يقدم العديد من الخدمات المميزة للمواطنين.

تمويل مصرف الإنماء للسيارات

تمويل مصرف الإنماء للسيارات الذى يتم تقديمه إلى المواطنين يشترط فيه على تحويل الراتب كما يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 10 ألف ريال سعودي، وأن لا تزيد مدة سداد الأقساط الشهرية عن 60 شهر إضافة على ذلك يتم احتساب نسبة متناقصة 10.8% على التمويل ونسبة ثابته 6%، كما يوضح مصرف الإنماء الآلية التى يتم من خلالها حصول المستفيدين على التمويلات المالية والتي تأتي في مقدمتها التعرف على فتح حساب في مصرف الإنماء والذي يعد الخطوة الأولى للحصول على تمويل السيارات.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارات

اشترط مصرف الإنماء على تقديم الراغبين بعض المستندات والتي جاءت كالتالي:

تعبئة النموذج الخاص باستمارة تمويل السيارات، مع ضرورة فتح حساب في البنك مسبقاً.

مع ضرورة فتح حساب في البنك مسبقاً. تحديد نوع السيارة وماركة السيارة والمركز الراغب في الحصول منه على السيارة.

تقديم صورة الهوية الوطنية.

نموذج تعريف الراتب الموقع عليه من الجهة التي يعمل بها المستفيد.

الحصول على الحد الشامل.

طريقة الحصول على الحد الشامل

يجب على الراغبين للحصول على تمويل السيارات من بنك الإنماء الحصول أولا على الحد الشامل والتى يتم من خلال الدخول على مصرف الإنماء وفتح حساب وتجهيز استمارة تعريف الراتب موقع عليها من جهة العمل.

خدمة عملاء مصرف الإنماء

أتاح مصرف الإنماء تمويلات جديدة يمكن لكافة المواطنين بالمملكة الاستفادة منها عبر فريق عمل كبير من الدعم الفني من أجل مساعدة العملاء في الرد على الاستفسارات والتساؤلات حول التمويلات الشخصية وفتح الحسابات والعديد من الأمور الأخري، حيث يتمكن المواطن الاتصال بالرقم 8001208000 من داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكنك الاتصال من خارج المملكة بالرقم التالي28000 9200 966، كما يمكنك الإطلاع على أفضل العروض والخدمات الجديدة من مصرف الإنماء.

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