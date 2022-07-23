نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة رأس السنة الهجرية لعام 1444 وموعد اجازة القطاع الخاص والجهات الحكومية في رأس السنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة رأس السنة الهجرية لعام 1444 وموعد اجازة القطاع الخاص والجهات الحكومية في رأس السنة ويتساءل الكثير عن متى اجازة رأس السنة الهجرية التي تكون اجازة فى كافة القطاعات بالمملكة حيث تعد يوم لاحتفال المسلمين فى شتي بقاع العالم والدول الإسلامية بذلك اليوم ويتم إعطاء الموظفين فى القطاع العام اجازة فى يوم رأس السنة الهجرية وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص يكون يوم بداية السنة الهجرية اجازة رسمية احتفالاً ببداية العام الهجري الجديد 1444 وتكون الجهة المسئولة عن الإعلان الرسمي عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية الجديدة هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية.

موعد اجازة رأس السنة الهجرية فى السعودية 1444

وفق ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية وقامت بإصدار منشور رسمي الى الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص فى المملكة بان موعد اجازة رأس السنة الهجرية سيكون يوم السبت الموافق الثلاثين من يوليو 2022 وذلك لان ذلك اليوم يوافق غرة محرم وموعد بداية السنة الهجرية الجديدة 1444 جدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية تعتمد التقويم الهجري رسمياً فى كافة الجهات الحكومية ويتم منح ذلك اليوم اجازة رسمية بسبب احتفال المسلمين ببداية العام الهجري الجديد وتكون مدة اجازة رأس السنة يوم واحد فقط وتعود كافة القطاعات فى اليوم التالي الى العمل بشكل رسمي.

رأس السنة الهجرية الجديدة 1444

يحتل يوم رأس السنة الهجرية مكانة عظيمة لدي المسلمين فى كافة بقاع الأرض حيث يعد يوم عظيم فى التاريخ الإسلامي ذلك اليوم الذى هاجر فيه سيدنا ونبينا محمد صلي الله علية وسلم من بطش الكفار وتعذيبهم فى مكة الى المدينة المنورة لنشر الدعوة الإسلامية ويكون يوم رأس السنة الهجرية اول يوم فى شهر محرم واخر يوم فى السنة الهجرية يكون الثلاثين من ذو الحجة.

تأسيس التاريخ العام الهجري

يعود بداية اول سنة هجرية الى عهد سيدنا عمرو بن خطاب الذى أراد تأريخ خاص بالمسلمين وقام على بن ابي طالب باقتراح ان يكون التأريخ الخاص بالمسلمين هو الهجري واتفق المجتمعين ان يكون بداية السنة الهجرية من شهر محرم بعد انصراف الناس عن الحج وبذلك بدأ التاريخ الهجري وأول عام هجري جديد.