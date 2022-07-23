نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اشحن زين وطريقة تحويل رصيد للخطوط المدفوعة مقدما في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة زين من الشركات الكبرى لشبكات الهواتف المتواجدة في العديد من البلدان العربية وبالأخص في المملكة العربية السعودية والكويت أيضًا، فهي شركة رائدة في هذا المجال، ونجد أن العديد من الأشخاص يحاولون التعرف على كيف اشحن زين بسهولة، فمن خلال سطورنا القادمة نقدم لكم أسهل وأبسط الطرق التي تمكنك من ذلك في وقت قصير.

كيف اشحن زين

من أجل شحن الخطوط المدفوعة مقدمًا لشبكة المحمول زين يمكنك ذلك من خلال طرق نعرضها لكم فيما يلي:

شحن زين ببطاقات الشحن: يمكنك زيارة أقرب فرع للشركة أو إحدى المحلات التي يباع بها بطاقات الشحن، والتي تبدأ أسعارها من العشرين ريالًا لتصل إلى الثلاثمائة ريال، وعليك بالشحن من خلال الكود الضغط على * 141* رقم الشحن الموجود على البطاقة، ثم قم بالضغط على #.

تطبيق زين

يمكنك تحميل التطبيق الخاص بالشركة على هاتفك من جوجل بلاي، ثم عليك بإنشاء حساب خاص بك وبعد أن تدخل إلى الصفحة الرئيسية يظهر أمامك كلمة شحن فعليك باختيار طريقة الدفع التي تناسبك، ثم قم بكتابة رقم الهاتف ورقم الهوية، ثم اضغط على موافق ليتم الشحن بسهولة.

موقع زين

قم بفتح موقع زين الموجود على جوجل، ومن ثم قم بتدوين رقم هاتفك، ثم عليك باختيار المبلغ المراد الشحن به، وعليك بأن تختار طريقة الدفع التي تناسبك، ثم اضغط موافق ليتم الشحن بسهولة.

تحويل رصيد للخطوط المدفوعة مقدمًا

بإمكانك أن تقوم بتحويل رصيد من الخط الخاص بك إلى خط آخر، وذلك

من خلال إرسال رسالة من هاتفك على الرقم 702702.

تحتوي هذه الرسالة على حرفي BT، ثم اضغط على مسافة، ثم قم بكتابة رقم الشخص الذي تحول له الرصيد، ثم اضغط على مسافة، ثم قم بتدوين مبلغ التحويل.

الخطوة التالية سوف يصل الرصيد للشخص الآخر مع وجود رسالة تأكيدية على ذلك.

في نهاية مقال كيف اشحن زين فقد قدمنا لكم عدة طرق للشحن سواء عن طريق البطاقات أو عن طريق تطبيق زين أو الموقع الخاص به، كما عرضنا عليكم كيفية تحويل رصيد للخطوط المدفوعة مقدمًا بكل سهولة، وعليك اختيار طريقة الشحن المناسبة.