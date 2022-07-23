رابط القبول والتسجيل بكلية الأمير سلطان العسكرية 2022

كِلْيَة الأمير سلطان العسكرية، فقد حددت كِلْيَة الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية في الظهران التي تتبع الخِدْمَات الطبية للقوات المسلحة، الموعد الخاص بالتقديم والتسجيل لكل من الطلاب والطالبات في الكِلْيَة، علي أن يتم التقديم في الكِلْيَة لكل من يحمل الثانوية العامة من أجل الانضمام في الكِلْيَة بغرض استكمال الدراسة في مرحلة البكالوريوس، علي أن يتم التقديم في الكِلْيَة وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين لها، وقد أشارت الكِلْيَة أن التقديم مُتاح بداية من يوم 1443/12/22هـ الموافق يوم 2022/07/21م وآخر موعد للتقديم سوف يكون يوم 1443/12/26هـ الذي يوافق يوم 2022/07/25م، وسوف نوفر لكم رابط القبول والتسجيل بكلية الأمير سلطان العسكرية.

كِلْيَة الأمير سلطان العسكرية

يتم القبول والتسجيل في كِلْيَة الأمير سلطان العسكرية بناءً علي توافر عدد من الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كل طالب وطالبة، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للكلية من حاملي الجنسية السُّعُودية من حيث الأصل والنشأة.

أن يكون كل طالب من الحاصلين على الثانوية العامة (بالعلوم الطبيعية فقط) أو ما يعادل هذا المؤهل بمعدل تراكمي الحد الأدنى له 85%.

ألّا تتعد المدة الخاصة بالحصول على الثانوية على آخر ثلاث سنوات (1443هـ، 1442هـ، 1441هـ)، وسوف يكون هناك أفضلية في الاختيار لمن تخرج العام الحالي.

ألّا يتعدى العمر الخاص بكل متقدم عن 23 عاماً خلال تقديم الطلب.

يشترط أن يكون المتقدم متفرغاً بشكل كلي بغرض الدراسة.

أن يكون الطالب قد حصل على اختبار القدرات العامة بنسبة (70%) ونسبة التحصيل الدراسي العلمي يجب ألا تقل عن (65%).

أن يجتاز كل متقدم الفحص الطبي الذي يتم عن طريق الكِلْيَة.

ينبغي لكل متقدم ألا يكون هناك أي فصل من قبل، سواء كانت لأسباب أكاديمية أو أسباب تأديبية من جانب الكِلْيَة أو من أي كِلْيَة أخرى.

رابط التقديم بكلية الأمير سلطان

يتم التقديم عن طريق الدخول إلى الرابط التالي: تسجيل دخول، ويتم التسجيل بشكل آلي عبر منصة الكِلْيَة، وهي بوابة القبول الإلكتروني، علي أن يتم يتحمل كل طالب مسئولية تسجيل البيانات والمعلومات بشكل صحيح، وفي حال ثبوت تسجيل بيانات خاطئة يتم إلغاء تسجيله بشكل مباشر بأي مرحلة دراسية.