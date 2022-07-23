منصة ناجز إحدى المنصات التي تسهل على المواطنين الحصول على العديد من الخدمات، ومن أهم هذه الخدمات استخراج صك حضانة وذلك من أجل تسهيل الأمور على المواطنين، ويتساءل البعض عن كيف استخرج صك حضانة من ناجز؟ هذا ما نعرضه لكم، ولكن مع وجود شرط هام هو الاتفاق بين الزوجين على من يمكنه الحصول على الحضانة.

كيف استخرج صك حضانه من ناجز؟

في بعض حالات الطلاق تحتاج الأمهات إلى بقاء الأطفال معها بصفة مستمرة، فتلجأ الأمهات إلى الحصول على صك حضانة من أجل ذلك، وذلك بعد أن يتم الحصول على اتفاق بين الطرفين، ويتم ذلك من خلال منصة ناجز وذلك عن طريق الخطوات التالية:

قم بالذهاب على الموقع الرسمي بوابة ناجز.

قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

اكتب اسمك ورقمك السري والرمز الذي يظهر أمامك للتحقق من هويتك، كما سيطلب منك رقم هاتف.

سيرسل الآن لك رسالة على هاتفك الذي أدخلته بها رمز قم بكتابته.

تابع الخطوات واختار من بينهم الخدمات الإلكترونية.

ادخل حالتك الاجتماعية، ثم اختار الحصول على صك حضانة.

قم بكتابة كافة البيانات التي تطلب عن الأم والأب، ثم الأبناء.

عليك الآن أن تسجل بيانات الشهود.

اطلب مراجعة الطلب، ثم أرسله وقم بالتأكيد عليه.

متطلبات الحصول على صك حضانة

للحصول على صك حضانة عليك الالتزام بوجود ما يلي:

أن يكون لديك صفحة شخصية على منصة ناجز.

يجب أن تكون وكالة الشخص للطفل سارية.

عليك توثيق كافة المستندات من وزارة العدل، وذلك بعد التأكد أن هذه الوثائق لم يحصل عليها من السعودية.

التصديق على الوكالة مع الموكل بالحضانة.

توفير كافة الوثائق التي تحتاجها خدمة الحصول على صك الحضانة، وتوفير كافة البيانات لكل أطراف الطلب.

في نهاية مقال كيف استخرج صك حضانه من ناجز؟ فقد عرضنا الخطوات التي يجب السير عليها من أجل ذلك، كما قدمنا لكم كل ما هو مطلوب منك للحصول على صك الحضانة، ويجب أن يكون الأبوان متفقان وليس بينهم أي مشاكل بشأن ذلك.