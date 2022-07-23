أعرف أن الكثير مهتمون بالتعرف على إجابة للسؤال كيف استعلم عن صك الحضانه؟ فمن خلال السطور التالية سوف نقدم لكم الإجابة بكل استفاضة، فنجد أن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية توفر للمواطنين الاستعلام عن ذلك إليكترونيًا، كما توفر خدمة تقديم طلب الحضانة والتي يتم الموافقة عليها ولكن بعد التأكد من أن الحاضن صالح لحضانة الأطفال.

كيف استعلم عن صك الحضانه؟

أصبح الاستعلام عن صك الحضانة الآن أمرًا في غاية السهولة حيث توفر وزارة العدل الخدمات الإلكترونية للتعرف على ذلك بكل سهولة، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية ناجز وإليكم طريقة الاستعلام فيما يلي:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي والخاص ببوابة ناجز.

اكتب اسم المستخدم الذي سجلت الدخول به من قبل.

عليك بكتابة كلمة السر للحساب الخاص بك على بوابة ناجز الإلكترونية.

اختار قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر من بينهم الاستعلام عن صك حضانة.

اضغط على المتابعة.

اكتب رقم طلب صك الحضانة الذي حصلت عليه، ثم قم بكتابة رمز التحقق الذي يصلك.

اضغط على كلمة تسجيل الدخول لتجد أمامك جميع المعلومات التي تحتاج إليها.

الاستعلام عن صك حضانة بالرمز المرسل على الجوال

بإمكانك الاستعلام عن صك الحضانة من خلال إحدى الرموز التي ترسلها لك بوابة ناجز على هاتفك المحمول وذلك بعد أن تقدم الطلب وتحصل على رقمه، وذلك كما يلي:

سجل دخولك في بوابة ناجز.

ادخل على بوابة ناجز متابعة طلب سابق الذي يجعلك تصل إلى الصفحة الخاصة بمتابعة الطلبات.

اكتب رقم طلب صك الحضانة الذي حصلت عليه.

اكتب رمز التحقق الذي أمامك.

قم بالدخول للاستعلام بكل سهولة، وفي خلال القليل من الوقت ستظهر أمامك كل المعلومات الخاصة بصك الحضانة.

في نهاية مقال كيف استعلم عن صك الحضانه؟ فقد أوضحنا لكم طريقة الاستعلام من خلال زيارة بوابة ناجز عن طريق رقم الطلب الذي قدمته من قبل، كما أوضحنا كيفية الاستعلام عن صك الحضانة من خلال الرمز المرسل على الهاتف المحمول بالخطوات.