طريقة شحن زين عبر ماي زين والراجحي

يبحث العديد من المقيمين داخل أراضي السعودية عن طريقة شحن زين، فهي تعد من أنجح وأشهر شركات الإتصالات بالمملكة وبالتالي تمتلك العديد من العملاء التابعين لها، وتتميز بتقديم طريقة الشحن إلكترونيًا لعملائها وتقديم الأكواد المجانية لحاملي الفيزا والماستر كارد، لذلك سوف نقدم لك في مضمون مقال اليوم خطوات الشحن الآون لاين، وأيضًا طريقة الاستفادة من تطبيق الراجحي لشحن بطاقات زين.

طريقة شحن زين

تقدم شركة الاتصالات السعودية زين أكثر من طريقة، لكي تساعد جميع عملائها وتسهل عليهم خطوات الشحن السريع أون لاين، ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:

قم بالدخول للصفحة الرئيسية الخاصة بتطبيق ماي زين.

عليك بالنقر فوق الخانة المحددة لشحن الرصيد، ثم قم بإدخال رقم الهاتف المراد شحنه صحيحًا وتأكد منه.

سوف يتطلب منك إدخال رقم الهوية إذا كنت مواطن سعودي، أو رقم الإقامة إذا كنت مقيم داخل السعودية.

بعد ذلك عليك بتحديد مبلغ الرصيد محل الشحن، وسوف يتم إدراج الرسوم المفروضة على قيمة الشحن.

يتعين عليك تحديد طريقة الدفع، ثم قم بدفع الرسوم من خلالها.

قم بكتابة البريد الإلكتروني، وأيضًا رقم البطاقة محل الشحن.

وأخيرًا عليك بالنقر فوق مربع التأكيد، وسوف تصلك رسالة تشمل بيانات عملية الشحن والمبلغ المخصوم من بطاقة الدفع.

شحن زين بواسطة تطبيق الراجحي

يمكنك أيضًا شحن بطاقة زين سواء كان لرقم الجوال الخاص بك، أو لأي رقم آخر عن طريق الراجحي، وفقًا للخطوات التالية:

باشر الدخول لحسابك الخاص على تطبيق الراجحي، ثم أدخل كلمة المرور لفتح التطبيق.

قم بالضغط فوق أيقونة المدفوعات.

بعد ذلك اختر خانة فاتورة جديدة.

عليك بالنقر فوق المربع المخصص لشحن رصيد زين عبر الراجحي.

قم بتحديد مزود الخدمة، ثم اكتب قيمة الشحن واضغط التالي.

دون رقم الهاتف في المربع الخاص به، ثم حساب الدفع ثم الرقم التأكيدي الذي سيصل لك عبر رسالة نصية.

بعد ذلك اضغط على سداد الفاتورة.

في ختام مقال طريقة شحن زين، قمنا بعرض أكثر من طريقة يمكنك إتباعها سواء كان عبر تطبيق ماي زين، أو الراجحي، فقط عليك بتطبيق الخطوات المذكورة في المقال لكي تضمن عملية الشحن ناجحة بخطوات سهلة وغير معقدة عبر الإنترنت.