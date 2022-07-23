تزايد البحث عن طريقة تحويل رصيد زين باعتبارها إحدى الخدمات المميزة المقدمة من هذه الشركة العريقة التي تنتشر فروعها في مناطق متفرقة في العالم، تتمثل هذه الخدمة في إمكانية تحويل الأموال من رصيدك الخاص إلى رصيد بعض العملاء الآخرون المستخدمين لنفس الشركة لذا سنقوم بعرض طريقة إتمام هذه العملية بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

طريقة تحويل رصيد زين

شركة زين هي إحدى شركات الاتصالات الكبرى المنتشرة في أنحاء العالم العربي والتي يقبل على استخدامها الكثيرون خاصة في المملكة العربية السعودية، لمعرفة الطريقة الصحيحة لتحويل الرصيد من خلال هذه الشركة ينبغي اتباع الخطوات التالية:

تتمثل أول خطوة في كتابة رسالة نصية تتضمن التالي: bt ثم مسافة ثم رقم الجوال المراد تحويل الرصيد إليه.

تترك مسافة مرة ثانية ثم كتابة قيمة المبلغ المراد تحويله مع مراعاة أن يكون بالريال السعودي.

يتم إرسال هذه الرسالة النصية إلى رقم 702702.

يتم إرسال هذه الرسالة النصية إلى رقم 702702. يتلقى على الفور الطرف الآخر رسالة تتضمن المبلغ المحول ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الذي حول له الرصيد.

شروط وأحكام هذه الخدمة

هناك مجموعة من الشروط والأحكام لإتمام هذه العملية بنجاح، فيما يلي عرض قائمة بأهم هذه الشروط:

لإتمام هذه العملية بنجاح ينبغي أن يمر على خطوط الدفع الآجل مدة تتجاوز ثلاثة شهور.

يجب أن يبقى في حساب العميل رصيد وذلك في حالة الخطوط مسبقة الدفع.

لقبول العملية ينبغي الالتزام بالحد الأدنى لعملية التحويل وهو 5 ريال سعودي بينما يبلغ قيمة الحد الأقصى 20 ريال سعودي كما يمكن تحويل الرصيد على مدار اليوم بحيث تبلغ قيمة المبلغ 250 ريال سعودي.

يخصم من المرسل المبلغ المراد تحويله على الفور.

تقدر تكلفة عملية تحويل الرصيد بحوالي 50 هللة.

يستفيد بهذه الخدمة المميزة عملاء الخطوط مسبقة الدفع أما العملاء المالكين للخطوط فلا يمكنهم الاستفادة منها.

في نهاية مقال طريقة تحويل رصيد زين حيث تم التعرف على خطوات إتمام هذه العملية بالتفصيل مع عرض أهم الشروط والأحكام التي أقرتها الشركة لضبط هذه الخدمة المميزة التي تقدمها هذه الشركة العملاقة في مجال الاتصالات لعملائها الكرام.