نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أهلية” استعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني iam.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع كيفية عمل استعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني، حيث زاد البحث عنه خلال هذين اليومين من قبل السادة المواطنين والمواطنات المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور، وخاصة مع اقتراب ظهور نتائج أهلية الضمان الخاصة بالشهر الجديد، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيف يمكنكم تسجيل الدخول إلى حسابكم والاستعلام مباشرة عبر منصة وموقع النفاذ الوطني الموحد، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

ويقوم المواطنين والمواطنات المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي الجديد بعمل الاستعلام كل شهر، وهذا من أكثر الأشياء التي يهتم بها المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وخاصة أن الأهلية يتم دراسة الاستحقاق الخاص بها دوريا كل شهر، وقد تتغير أهلية المواطن من مؤهل إلى غير مؤهل بسبب عدم استحقاقه فعليا هذا الشهر أو بسبب أخطاء قد ترد “كتجاوز الحد المانع بنسبة بسيطة جدا”.

حيث تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي منصة جديدة بخصوص الضمان المطور وهي منفصلة عن موقع الوزارة الذي يتم من خلاله الاستعلام عن الضمان القديم، وهذه المنصة يمكنك الدخول إليها مباشرة عبر النفاذ الوطني، وهذا كما سنتابع معكم في هذا المقال فتابعوا معنا.

رابط استعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني

ونتابع معكم كيفية الاستعلام عن حالة الأهلية الخاصة بهذ الشهر، والتي ستظهر في خلال أيام قليلة وربما ساعات، حيث تظهر في الفترة المتراوحة من منتصف الشهر الميلادي، واذا تأخرت تظهر على نهاية الشهر الميلادي، ولكن نتوقع ألا تتأخر هذا الشهر، فتابعوا خطوات الاستعلام:

اذهب إلى موقع النفاذ الوطني الموحد عبر الرابط iam.gov.sa.

سجل برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

اذهب إلى الخدمات.

بعدها تقوم بالنزول إلى أسفل واختيار منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

اهلية الضمان المطور

وبعد التسجيل سيتم الانتقال إلى صفحة المستخدم في بوابة الضمان المطور عبر الموقع الإلكتروني sbis.hrsd.gov.sa، تقوم بعمل الاستعلام عن أهلية هذا الشهر وهذا عبر هذه الخطوات أيضا:

انزل إلى الأسفل، ثم اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.

انقر على برنامج دعم مستفيد الضمان الاجتماعي.

ستظهر لك حالة الشهر الجديد (قيد الدراسة، مؤهل، غير مؤهل).

وفي حالة اذا ظهر لك غير مؤهل، وترى انك تستحق الدعم فيمكنك تقديم اعتراض، وفي حالة اذا كنت مؤهل بالفعل سيتم تعويضك وهذا كما حدث مع عشرات المواطنين بالأشهر الماضية.