تبحث العديد من الأمهات الراغبات في ضم حضانة أبنائهم عن كيف اطلع صك حضانة، لذلك قامت المملكة العربية السعودية بتمكين الآباء والأمهات أو من ينوب عنهم باستخراج صك الحضانة إلكترونيا من قبل وزارة العدل، من دون الذهاب للمصالح الحكومية وإهدار الوقت في ذلك، من خلال مقال اليوم سنطلعكم على الخطوات الصحيحة لإتمام ذلك بطريقة سهلة عبر بوابة ناجز.

كيف اطلع صك حضانة

مكنت المملكة العربية السعودية الآباء والأمهات أو من ينوب عنهم من إصدار صك حضانة إلكتروني بالخطوات التالية:

سجل الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.

أدخل اسمك ورمز المرور ورمز التحقيق، وغيرها من المعلومات المطلوبة لتسجيل الدخول.

سيرسل لك رمز على هاتفك الذي قمت بتسجيله، قم بإدخاله.

انقر على متابعة.

اضغط على خيار الحالات الاجتماعية، ثم اختر خدمة توثيق الحضانة.

انتقل إلى تقديم طلب الإصدار، وقم بتحديد الحضانة.

أكتب كافة المعلومات المطلوبة من اسم طالب الحضانة وأسماء الأولاد وسبب طلب الحضانة، وما إلى ذلك.

راجع البيانات التي سجلتها، ثم انتظر فترة التدقيق في الطلب.

قم بتسجيل بيانات الشهود، ثم إضافة.

أخيرًا أضغط التالي، وانتقل إلى حفظ وإرسال.

الأوراق المطلوبة لاستخراج صك الحضانة

أوضحت الوزارة أنه يجب توفير عدة مستندات للتمكن من إصدار صك الحضانة، وهي كالآتي:

توافر حساب شخصي خاص بمقدم الطلب في بوابة ناحز.

عند طلب الوكالة من قبل وكيل وليس الأب أو الأم، يلزم وجود وكالة سارية موثقة.

توثيق المستندات من الجهات الحكومية التابعة لها، عند صدورها من خارج المملكة.

ضم حضانة الطفل للأب

حضانة الذكر حق للأم منذ الولادة وحتى 15 عامًا، ثم يستطيع الأب رفع طلب قضائي، بعدها يحضر الابن ويتم تخييره بالمعيشة مع الأم أو الأب.

عند زواج الأم يحق للزوج ضم حضانة الأبناء في حالة قدرة أم الأب على رعاية الأبناء، وذلك إن لم تستطيع أم الزوجة من رعاية الأطفال.

من خلال مقال كيف اطلع صك حضانة قمنا بتوضيح الخطوات الصحيحة لإصدار صك الحضانة بالطريقة الإلكترونية، والمستندات الواجب توافرها عند تقديم الطلب، كما وضحنا لكم الأحوال التي يمكن عندها نقل حضانة الأطفال للأب