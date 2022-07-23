تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر وطرق التواصل مع خدمة العملاء

يعتبر برنامج حساب المواطن من أبرز الخدمات الاجتماعية التي تساعد كافة المواطنين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، لكن الحكومة ألزمت كافة المستفيدين من ذلك البرنامج بضرورة تحديث البيانات من فترة لأخرى، حتى لا يتم وقف سداد الدعم، وبناء على ذلك يتم تداول طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر داخل عمليات البحث بشكل كبير.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

إليكم الطريقة المثلى في تحديث حساب المواطن من خلال منصة أبشر، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

تتمثل أولى الخطوات بقيام المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطن عبر الإنترنت، وذلك من خلال برنامج حساب المواطن الرسمي.

ومن بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الدخول، وذلك من خلال صفحة النفاذ الوطني.

وبعدها يقوم بإدخال رقم هويته واسمه وكلمة السر الخاصة به داخل حساب أبشر، فيجب أن يقوم بإدخال تلك البيانات بصورة صحيحة، حتى تتم العملية بشكل صحيح.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ومنها يقوم بتسجيل تفاصيل الطلب، وبعدها يقوم بالنقر على أيقونة التحديث.

وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة الموافقة على التعهد، ثم يقوم بالنقر على أيقونة الحفظ، وبذلك تتم عملية التحديث بالشكل المطلوب.

طرق التواصل مع حساب المواطن

هناك أكثر من طريقة بسيطة وسريعة للتواصل المباشر مع خدمة عملاء برنامج حساب المواطن، وإليكم أبرز تلك الطرق بالشكل الآتي:

هناك رقم موحد للتواصل مع حساب المواطن للاستفسار عن أي خدمة أو عرض شكاوى، وهذا هو الرقم المتخصص في تلك العملية، 19912.

كما يتوافر خدمة صوتك مسموع ببرنامج حساب المواطن، حيث يتم التواصل عبر هذه الخدمة من خلال ca gov sa

وهناك خدمة المستفيدين حيث يتم الرد على أي استفسار بشكل سريع من الساعة الواحدة مساء إلى العاشرة مساء، فيتم الاستفادة من تلك الخدمة والتواصل مع حساب المواطن من خلال موقع التغريدات المصغرة تويتر خدمة المستفيدين.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر، فيجب علينا الالتزام بكافة الخطوات التي ذكرناها حتى تتم عملية التحديث بالشكل الصحيح، كما عرضنا أبرز طرق التواصل مع خدمة عملاء برنامج حساب المواطن.