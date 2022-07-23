نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم على حساب المواطن بالتفصيل خطوات التقديم وشروط الأهلية للحصول على الدعم المادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن طريقة تقديم على حساب المواطن فهذا المقال سيكون مفيد لك كثيراً، فإننا هنا سوف نعطيك كافة المعلومات عن حساب المواطن مع كيفية التقديم به، وما هي الشروط التي تم وضعها من أجل الحصول عليه، فلا تقلق بشأن أي شيء وتابع القراءة معنا لكي تجد كل الإجابات الناقصة على أسئلتك وتتمكن من التقديم في نظام حساب المواطن السعودي.

تقديم على حساب المواطن

حساب المواطن هو عبارة عن برنامج قدمته المملكة العربية السعودية من أجل المواطنين أصحاب الدخل البسيط من أجل الحصول على كل وسائل المعيشة الأساسية للأسرة.

شروط التقديم على حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط التي حددتها المملكة من أجل الحصول على برنامج الدعم هذا، وهذه الشروط تكون:

من المهم أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية وليس له جنسيات أخرى.

من المهم أن يكون المتقدم للدعم يقيم إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المواطن المتقدم للدعم يحصل على دخل محدود لا يكفي متطلباته ومتطلبات أسرته.

ألا يقل السن عن ١٨ عام.

ألا يكون المواطن تم سجنه من قبل.

ألا يسبق له التسجيل في أي برنامج من برامج الدعم الاجتماعية.

ألا يكون المواطن يمتلك لأي أصول تجارية.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

عليك أن تتعرف على الخطوات اللازمة من أجل التسجيل بشكل صحيح:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

اختيار أيقونة انشاء حساب جديد.

كتابة البيانات المطلوبة وهي تاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورقم الهوية.

نضغط بعد ذلك على زر التالي.

سيتم إرسال رسالة إلكترونية تحتوي على كلمة المرور المؤقتة.

قم بإدخال كلمة المرور التي تم إرسالها لك.

سيُطلب منك بعض البيانات الشخصية الأخرى عليك إكمالها.

قم بعدها بإدخال جميع المستندات والأوراق المطلوبة منك.

قم في النهاية بالضغط على كلمة تسجيل.

كانت هذه الطريقة الصحيحة والمعلومات المطلوبة من أجل تقديم على حساب المواطن بكل سهولة ودون خطأ، فهو سوف يساعدك في تحسين ظروف معيشتك والحصول على كافة متطلبات أسرتك التي لم تكن قادر عليها من قبل.