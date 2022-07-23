حساب المواطن يصرف لمن من أكثر الأمور التي تتصدر عمليات البحث، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة السعودية مؤخرًا بأن هناك فئات معينة يحق لها صرف الدعم المادي المقدم من تلك الخدمة الاجتماعية المميزة، وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال.

حساب المواطن يصرف لمن

أوضحت الحكومة السعودية عن الفئات المستفيدة للحصول على الدعم المادي من جانب حساب المواطن، وإليكم الفئات الأكثر احتياجًا لصرف دعم حساب المواطن بالشكل الآتي:

يتم صرف الدعم المادي للأسر السعودية التي لديها دخل شهري محدود.

كما يتم صرف الدعم المادي للمواطن السعودي الأعزب الغير قادر على مواجهة أعباء المعيشة.

ويتم صرف الدعم المادي للفئات الحاملين للبطاقات التنقل، وكذلك للمستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي.

وعلى الجانب الآخر يتم صرف الدعم المادي للأم الأرملة والمطلقة، وكذلك للزوجة الغير سعودية لكن في حال زواجها من مواطن سعودي.

كما يتم صرف الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

شروط الحصول على دعم مادي من حساب المواطن

هناك أكثر من شرط يجب أن يتوافر في كل متقدم، حتى يستفاد من كافة المزايا المقدمة من قبل حساب المواطن، وإليكم أبرز تلك الشروط بالشكل الآتي:

يشترط أن يكون المواطن سعودي الأصل، كما يجب أن يكون لديه إقامة دائمة داخل السعودية.

ومن الممكن أن تتحصل المرأة الغير سعودية على ذلك الدعم في حال زواجها من سعودي.

ومن الممكن أن تتحصل المرأة الغير سعودية على ذلك الدعم في حال زواجها من سعودي. كما يجب أن يكون الشخص المتقدم من الفئات التي لديها رواتب شهرية محدودة، وذلك يتم قياسه من خلال الأوراق الموثقة التي يتم تقديمها في البداية.

ويفضل ألا يكون المتقدم غير مستفيد من أي خدمات اجتماعية داخل السعودية.

ومن الضروري ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عامًا.

ومن الضروري ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عامًا. كما يجب ألا يكون لدى المستفيد أي عقود أو سجلات تجارية باسمه، حتى يحق له الاستفادة من الدعم المادي المقدم من حساب المواطن.

وبالتالي نكون قد قدمنا لكم القدر الكافي من المعلومات التي تدور حول موضوع حساب المواطن يصرف لمن، حيث لاحظنا أن الدعم المادي الخاص بحساب المواطن يصرف للفئات الأكثر احتياجًا لذلك، وفي حال عدم توافر أي شرط من الشروط التي قمنا بذكرها، فسوف يتم رفض طلب صرف الدعم بصورة مباشرة.