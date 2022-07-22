نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العروض الأسبوعية لأسواق بنده خصومات على تشكيلة كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض الأسبوعية لأسواق بنده نالت إعجاب الكثير من العملاء، وذلك يرجع لأنها شاملة للعديد من المنتجات التي يحتاج إليها الجميع يوميًا، فمن بين عروض هايبر بنده اليوم خصومات على اللحوم الطازجة والمجمدات بجميع أنواعها واشتملت عروض بنده اليوم مكة المكرمة على خصم على اللحوم بأعلى جودة ويمكن الاستعلام عن أجدد عروض أسواق بنده الأسبوعية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لسلسلة المتاجر في المملكة العربية السعودية.

العروض الأسبوعية لأسواق بنده

منذ إنشاء هايبر بنده وحتى الآن يتم تقديم عروض أسبوعية شاملة خصومات عديدة ومن بين أفضل العروض الأسبوعية لأسواق بنده ما يلي:

هذا الأسبوع متوفر خصومات على اللحوم الأسترالي، فعند حصول على فخوذ خروف أسترالية بالعظم سيكون السعر للكيلو الواحد بحوالي 49.95 ريال سعودي، أما عند الحصول عليه بدون العظم سيكون السعر في هذا الوقت 66.95 ريال سعودي، بينما عند الحصول على الموزة الغنم بالعظم وهي أسترالية أيضًا سيكون السعر 48.95 ريال سعودي.

والدجاج المجمد أيضًا له نصيب في العروض الجديدة، إذ أن الحصول على سيقان الدجاج اليوم الحبة الواحدة سيكون سعرها عشرين ريال سعودي، بينما دجاج التنمية سعر الطبق الواحد سيكون 39.50 ريال سعودي.

ومتوفر كيلو جرام من دجاج الطازج من التنمية بسعر 17.95 ريال سعودي، وهناك السمك البحري سعر الكيلو الواحد عشرين ريال سعودي، بينما الروبيان سعره في العروض للكيلو الواحد ثلاثين ريال سعودي.

عروض هايبر بنده اليوم

متوفر أيضًا لدى هايبر بنده في العروض الجديدة جبنة قسقوان بقري عادي قليل الدسم بسعر النصف كيلو جرام 25 ريال سعودي، بينما عند الحصول على الجبنة الفيتا الغنم سيكون سعرها ثلاثين ريال سعودي، أما عن سعر صدر الحبش المدخن الفاخر سينيورة بسعر 45 ريال سعودي.

ولعشاق الصدور التركي المدخن قليل الدهن متوفر الآن لدى أسواق بنده بسعر 55 ريال سعودي للكيلو الواحد، أما الروستو الحبش المدخن بابريكا سعر الكيلو داخل العروض هو 129 رريال سعودي.

وهناك أيضًا تشكيلة مميزة من المخبوزات اليومية لدى الهايبر منها خبز باجيت الأبيض الحجم الكبير سعر الحبة الواحدة 2.95 ريال سعودي، بينما عند الحصول على الدونات أو الميني كب كيك سيكون السعر للحبة 7.95 ريال سعودي للأول بينما الثاني 15 ريال سعودي.