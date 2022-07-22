نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الامن العام للنساء 1443: رابط القبول والتسجيل بإدارة المرور عبر ابشر توظيف والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الامن العام للنساء 1443 ، ما زلنا نواصل رصد المزيد من أهم وأخر الأخبار فيما يخص الإعلان عن توافر الوظائف العسكرية في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في الامن العام نساء بإدارة المرور رتبة جندي عبر أبشر للتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل التي سنوضحها أدناه نقلا عن مديرية الامن العام.

ويبدأ تقديم الامن العام للنساء ١٤٤٣ ، بداية من يوم السبت الموافق 1443/12/24هجرياً، وما يقابله السبت الموافق 2022/07/23 ميلادياً، وتستمر عمليات التقديم على وظائف الام العام نساء حتى تنتهي في يوم الخميس الموافق 1443/12/29هجري وما يقابله 2022/07/28 ميلادي.

تقديم الامن العام للنساء

تقديم الامن العام للنساء 1443 ، هو ما يزداد عنه البحث منذ الساعات الماضية تزامناً مع الإعلان الصادر من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح التقديم على وظائف الامن العام نساء بإدارة المرور وأوضحت مديرية الامن العام عن الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب بإتمام عملية تقديم الامن العام 1443 نساء، والتي سنوضحها.

وجاء على رأس شروط تقديم الامن العام نساء 1443 ، أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، ونستكمل معكم باقي الشروط.

شروط تقديم الامن العام للنساء والمؤهلات المطلوبة

نستعرض عليكم الآن شروط تقديم الامن العام للنساء ، وذلك وفقاً لما جاء خلال إعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في الامن العام للعنصر النسائي على رتبة جندي بإدارة المرور، والتي جاءت كالتالي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية ألا تكون متزوجة من غير سعودي أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها المؤهلات المطلوبة:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– يفضّل من لديها مؤهل (الدبلوم) أو (البكالوريوس) في التخصصات التالية (قانون، إحصاء، إعلام، علاقات عامة، إدارة موارد بشرية، إدارة مالية، محاسبة، حاسب آلي، لغة إنجليزية).

رابط تقديم الامن العام للنساء 1443

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه على من ترغب في إتمام عملية تقديم الامن العام للنساء 1443 ، الدخول عبر رابط ابشر توظيف ، وإدخال البيانات المطلوبة واتباع كافة الخطوات الموضحة عبر موقع ابشر للتوظيف، وقد نوهت الإدارة العامة ضرورة إدخال البيانات بدقة شديده لعدم الوقوع في خطأ قد يتسبب في رفض الطلب المقدم.