نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الأسبوعية وخصومات الإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية هي عروض ترويجية متميزة على أصناف متعددة تلبي احتياجات الزوار في المملكة العربية السعودية ومنذ انطلاق متجر العثيم في المملكة وهو يحقق نجاح كبير بسبب تلك العروض، منها عروض العثيم الطازج على منتجات غذائية عديدة ويمكن الاطلاع على عروض العثيم الجملة أيضًا لمعرفة سعر كرتون الدجاج في العثيم.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

من خلال أسواق العثيم يمكن الاستفادة من عروض الصيف الجديدة وهي تخفيضات مقدمة على المنتجات الغذائية وأيضًا الأجهزة الإلكترونية وأجهزة المطبخ أيضًا، ومن بين عروض أسواق العثيم الأسبوعية ما يلي:

في العروض الجديدة يمكن الحصول على قدر ضغط السيف ألمنيوم بحجم تسعة لتر بسعر 125 ريال سعودي، بينما عند الحصول على الحجم الأقل وهو سبعة لتر فالسعر سيكون 115 ريال سعودي، كما أن هناك قدر الضغط السيف جرانيت سبعة لتر بسعر 125 ريال سعودي بينما الحجم الأكبر وهو تسعة لتر 139 ريال سعودي.

هناك أنواع مختلفة من المقلاة ومن أفضلها مقلاة هوم واي بغطاء بسعر 49 ريال سعودي مقاس 30 سم بينما المقاس الأقل بسعر 38 ريال سعودي، كما أنه متوفر قدر هوم واي ماربل بسعر 59 ريال سعودي.

عروض الإلكترونيات في العثيم

هناك أنواع مختلفة من الأجهزة الإلكترونية متوفرة لدى العثيم في العروض الجديدة من بينها فرن أي تي سي الكهربائي بسعر 249 ريال سعودي حجم 45 لتر، كما أتاح المتجر عرض على ميكرويف كليك اون بحجم عشرين لتر سعره داخل العرض 259 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

هناك أنواع مختلفة من الفواكه متوفرة لدى العثيم منها الكيلو، سعره في العروض الجديدة للكيلو الواحد 9.50 ريال سعودي، كما أنه متوفر حبة من الأناناس في عروض الأسبوع بسعر 6.95 ريال سعودي، أو تمر روثانة الصندوق الكبير بسعر 19.95 ريال سعودي.

وغيره من المنتجات التي يمكن التعرف عليها من خلال الحصول على مجلة العروض الترويجية الأسبوعية والمتوفر بها عروض الأركان والعروض المتاحة في فرع العثيم في الرياض خلال هذا الأسبوع سواء عروض اللحوم أو الدواجن أو العروض الخاصة بالجوالات الذكية أو الأجهزة الكهربائية المنزلية بضمان من الوكلاء المعتمدين في المملكة.