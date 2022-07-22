وزارة الصحة تفتح باب التقديم في برنامج مساعد طبيب الأسنان المنتهي بالتوظيف

أعلنت وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل. وذلك في برنامج مساعد طبيب الأسنان وهو البرنامج الوطني المنتهي بالتوظيف.وذلك في القطاع الصحي الحكومي بمستشفيات وزارة الصحة السعودية. وذلك للرجال والنساء من حملة البكالريوس. وقد حددت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية عن التخصصات المطلوبة المتاح لها التقدم الآن بالبرنامج. وذلك تحت شروط محددة أعلنت عنها الوزارة سنقوم بشرحها بالتفصيل. أيضا حددت الوزارة كيفية التسجيل والتقديم في الوقت المحدد والمتاح للتقديم ولن تقبل أي طلبات بعد الفترة المحددة من قبل وزارة الصحة. وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم للرجال والنساء.

شروط التقديم في البرنامج الوطني مساعد طبيب الأسنان 1443

أعنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم الآن في البرنامج الوطني مساعد طبيب الأسنان . وفقا لبعض الشروط وذلك للرجال والنساء من حملة البكالريوس في التخصصات التالي:

أحياء أحياء دقيقة تقنية حيوية فيزياء كيمياء كيمياء حيوية

وذلك للتقدم في البرنامج الوطني وفقا للشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

حاصل أو حاصلة على البكالريوس في التخصصات المذكورة سابقا

وجود سجل أكاديمي في حالة لم تحتوي الشهادة على معلومات المعدل التراكمي

أن لا يكون المتقدم للبرنامج على رأس العمل أثناء التقديم

صورة من أصل شهادة اللغة الانجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة

من الممكن أن تتواجد شروط أخرى من جهة التوظيف

التقديم على البرنامج الوطني مساعد طبيب الأسنان 1443

يتم التقديم على البرنامج الوطني مساعد طبيب الأسنان بدءا من يوم الأربعاء 21/12/1443 وحتى يوم الجمعة الموافق 7/1/1444 هجريا . وذلك من خلال الأكاديمية الصحية والمتاح التقديم عليها الآن.ويجب توافر شهادة البكالريوس ومعادلتها من وزارة التعليم، والسجل الأكاديمي ويكون موضح فيه المعدل التراكمي إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه. السجل الأكاديمي في حالة كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توافر 47 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى

أعلنت الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالرياض بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. عن توافر العديد من الوظائف الطبية العسكرية وذلك لحملة الثانوية فأعلى.ويمكنك الآن معرفة كافة التفاصيل لوظائف القوات المسلحة الآن وشروط التسجيل.