نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ الوطني و ما هي الحاسبة التقديرية لحساب قيمة الدعم الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ الوطني إذ يتوجب على كافة المواطنين المستفيدين من برنامج حسابِ المواطنِ تحديثَ بياناتهم التي قد تغيرت كرقم الجوال أو رقم الحساب البنكي باستمرار؛ لتجنب انقطاع الدعم المستحق من حساب المواطن، ويصرف حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بناءً على عدد من الشروط والضوابط الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يدعم برنامج حساب المواطن رؤية المملكة 2030 في تقديم كافة الدعم المالي للأسر الفقيرة للمساعدة في توفير أهم الاحتياجات الأساسية، كما تعتبر الحسابة التقديرية أحد أبرز الخدمات التي يقدمها برنامج حساب المواطن لمستفيدي الدعم، حيث يتيح للمستفيد الاستعلام عن قيمة الدعم إلكترونيا.



خطوات تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ الوطني

يمكن تحديث حساب المواطن عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد باتِّباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية. ثم الضغط على أيقونة “دخول”. الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد”. ثم إدخال رقم الهوية. إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب أبشر. ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. تحديث البيانات. الموافقة على الإقرار والتعهد. الضغط على أيقونة “حفظ التعديل”.

الحاسبة التقديرية حساب المواطن لحساب قيمة الدعم الجديد 1443

يتم حساب قيم الدعم الجديد عبر برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الذهاب للدخول عبر موقع حساب المواطن. ثم النقر على تبويب الحاسبة التقديرية. اختيار في حال كان المستفيد مسجلا أم لا. ثم تحديد في حال كان المستفيد فرداً مستقلاً أو رب أسرة. إدخال البيانات المطلوبة عبر الموقع. ثم الضغط على زر الحساب. قراءة مبلغ الدعم التقديري.

قيمة الدعم الجديد حساب المواطن

تم تحديد قيمة الدعم الإضافي الخاص ببرنامج حساب المواطن، والذي يقدر ب 8 مليارات ريال سعودي، وذلك من أصل 10 مليارات ريال سعودي تم تخصيصها لكل من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور ومستفيدي برنامج حساب المواطن، وذلك بناءً على الأوامر الملكية الجديدة الصادرة من قبل خادم الحرمين الشريفين.

تعديل بيانات حساب المواطن عن طريق أبشر

يمكن تعديل بيانات حساب المواطن عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع حساب المواطن. ثم الضغط على تبويب الدخول. النقر على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. ثم إدخال رقم الهوية بالحقل المخصص لاسم المستخدم. كتابة كلمة المرور الخاصة بحساب أبشر. ثم الضغط على تسجيل الدخول. إجراء التعديلات المطلوبة على البيانات. الموافقة على التعهد. النقر على أيقونة حفظ التعديل.

رقم حساب المواطن

خصص برنامج حساب المواطن رقم اتصالٍ خاصٍ بخدمة العملاء ليمكنهم من تقديم الشكاوى والاستفسارات ولإيجاد الحلول للمشكلات التي قد تواجههم عند التسجيل في برنامج حساب المواطن أو عند استخدام الحساب أو عند تحديث حساب المواطن، وذلك من خلال الاتصال على الرقم: 19912.