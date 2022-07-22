رابط نتائج حركة نقل المعلمين والمعلمات 1443 عبر نظام نور الإلكتروني

نتائج حركة نقل المعلمين والمعلمات 1443 من الأمور الهامة التي يكثر عليها البحث في تلك الفترة، حيث يتم عرض نتائج حركة النقل الخارجي ونوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وما الموعد المحدد لعرض النتيجة.

نتائج حركة نقل المعلمين النقل الخارجي 1443

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة حركة نقل المعلمين والمعلمات في يوم الأحد الموافق 1443 هـ، وذلك فيما يتعلق بتسهيل حركة نقل المعلمين من أجل تنمية الوصول لدرجات القبول الوظيفي لكل المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1443

يمكن للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتيجة حركة نقل المعلمين 1443، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية وهي:

البدء بالدخول على رابط نظام نور.

ثم تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

كما تقوم بالدخول إلى حساب المعلم.

وبعد ذلك تقوم بالنقر على زر خدمات شؤون المعلمين.

كذلك تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن النقل الخارجي.

ثم تظهر لك النتيجة المحددة لك، ويكون فيها الأمور التالية: (إما الاعتذار عن عدم تلبية رغبة المعلم في طلبه بالنقل/ أو أن يتم قبول المعلم وتظهر لك كل التفاصيل الخاصة بالنقل وهي ترتيب الرغبة، والقطاع وإدارة التعليم، ورقم الانتظار).

أهم ضوابط النقل الخارجي للمعلمين 1443

توجد مجموعة من الإجراءات والضوابط المحددة التي قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتحديدها وهي كما يلي: