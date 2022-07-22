نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443 عبر أبشر للتوظيف jobs.sa وظائف الإدارة العامة للمرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء تقديم الأمن العام للنساء ابشر 1443 تم الإعلان عنه من قبل مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي في جهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية، واليوم نتحدث عن متى يبدأ التقديم على وظائف الأمن العام للنساء، وأهم الشروط للتسجيل في الأمن العام، ورابط وطريقة التقديم في الأمن العام للنساء.

تقديم الأمن العام للنساء أبشر 1443

تم تحديد موعد التقديم للأمن العام في المملكة العربية السعودية، وتم التأكيد على أن القبول يكون لمن يحملون شهادة الثانوية العامة وما يشببها، ويبدأ موعد التقديم في تاريخ محدد.

فيبدأ التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء من يوم السبت الموافق 24 من ذي الحجة 1443 هـ، والموافق ليوم 23 يوليو 2022.

وذلك إلى يوم الخميس الموافق 29 ذي الحجة 1443 هـ، والموافق بالميلادي 28 يوليو 2022 م.

رابط تقديم الأمن العام للنساء أبشر

الان نقدم مجموعة من الخطوات الواضحة والمحددة التي يتم من خلالها التقديم على وظائف الأمن العام للنساء عبر ابشر وهي كما يلي:

البدء بالدخول على رابط الموقع الرسمي أبشر توظيف.

ثم تقوم بكتابة كل البيانات الشخصية الخاصة بك وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

كما أنك بعد الانتهاء من تسجيل الدخول تقوم بالنقر على زر الوظائف المتاحة.

بعد ذلك تقوم باختيار وظائف الأمن العام للنساء.

كذلك تقوم بفتح استمارة التقديم وتقوم بكتابة كل البيانات الشخصية بشكل صحيح.

أيضًا يجب التأكد من أن كل البيانات مكتوبة بشكل صحيح، ثم تقوم بالنقر على زر حفظ البيانات وإرسال الطلب.

ويجب أن يحفظ المتقدم لديه رقم الطلب حتى يقوم بتقديمه بعد الإعلان عن نتيجة القبول المبدئي.

ما هي شروط التسجيل في الأمن العام للنساء 1443

توجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند تقديم الأمن العام للنساء أبشر وتلك الشروط كما يلي:

لا بد أن تكون المتقدمة قد حصلت على شهادة الثانوية العامة أو المعادل لها.

كما يجب أن تكون سعودية الجنس والأصل والنشأة باستثناء من نشأت مع والدها أثناء الخدمة العسكرية.

ويجب أن تكون صاحبة سلوك وسمعة جيدة.

كذلك يجب أن لا يكون محكوم عليها في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مع ضرورة أن تكون هويتها سارية المفعول.

ولا تكون في أي من الوظائف الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

أيضًا يجب أن تكون قد انتهت من تأدية خدمتها العسكرية أو لا تكون خاضعة لتأديتها.

بالإضافة إلى عدم زواجها من رجل غير سعودي، ولابد أن تعبر كل الاختبارات المبدئية.

وفي حالة وجود شهادات من خارج المملكة لابد من إجراء المعادلة التابعة لوزارة التعليم السعودية.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن تقديم الأمن العام للنساء ابشر، وقد ذكرنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بطريقة التقديم وشروط القبول.