نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام المسارات الجديد في السعودية ومتطلبات نجاح في النظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام المسارات من بين انظمه التعليم العالمية التي لاقت رواج كبير في السعودية ويعتر نظام التعليم في أي دولة هو نظام أساسي يخضع للتطوير بشكل مستمر داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها تعتبر التعليم هو أحد الركائز الأساسية للنهوض بالمجتمع، لذا قامت بإطلاق نظام المسارات وهو نظام تعليمي يتكون من 9 فصول دراسية تقسم على ثلاث سنوات، حيث يدرس الطالب في العام الأول مواد علمية وإنسانية متنوعة، يلي ذلك سنتان تخصص، ويهدف هذا النظام إلى جعل الطالب مشارك فعال في العملية التعليمية بدلا من كونه متلقي للمعلومات فقط، وبذلك يتم إعداده للدراسة في المرحلة الثانوية والجامعية، وتأهيله للعمل في الحياة العملية بعد إتمام الدراسة الجامعية، ومن الجدير بالذكر أن مسارات هذا النظام ليس إجباري ولكن يختار فيه الطالب المواد على حسب قدراته ومهاراته.

نظام المسارات الجديد في السعودية

قامت المملكة العربية بإطلاق نظام المسارات الجديد، والذي يتماشى مع رؤية ورسالة المملكة لعام 2030، حيث يتضمن النظام اختيار المواد الدراسية التي تتناسب مع ميول وقدرات الطلاب، ويتضمن النظام 4 تخصصات أساسية، هم: تخصص الصحة والحياة، تخصص علوم الحاسب والهندسة، تخصص إدارة الأعمال، التخصصات الشرعية ويكون تحت رعاية وزراه التعليم السعودية.

مواد نظام المسارات الجديد

تنقسم المواد التي يدرسها الطلاب في نظام المسارات الجديد إلى 4 أقسام، وهي:

مواد عامة

المواد العامة في نظام المسارات مشتركة بين جميع الطلاب، وهي: اللغة العربية، الدراسات الإسلامية، علم البيئة.

مواد التخصص

مواد التخصص هي مواد مشتركة بين مسارين أو أكثر، وتشمل: مادة القانون في المسار الشرعي و مسار إدارة الأعمال، مادة التصميم الهندسي، مسار علوم الحاسب والهندسة.

مواد تخصصية

المواد التخصصية هي مواد خاصة بكل مسار على حدة، وتشمل: مادة الأمن السيبراني في مسار علوم الحاسب والهندسة، مادة أنظمة جسم الإنسان في مستر الصحة والحياة.

مواد اختيارية

المواد الاختيارية هي مواد خاص بطلاب المسار العام، والتي تعمل على تطوير مهاراتهم في مجالات متعددة.

متطلبات النجاح في نظام مسارات الجديد

توجد 3 متطلبات أساسية حتى يحقق البرنامج الأهداف المرجوة، وهي:

ضرورة النجاح في جميع المواد الدراسية. إعداد مشروع التخرج. إنجاز ساعات العمل التطوعية.

يعتبر الطالب ناجحا إذا حصل على 50 درجة من الدرجة الكلية لكل مادة من المواد الدراسية، والحصول على 20٪ من درجة الاختبار النهائي، الاحتفاظ بدرجات المهام الأدائية عند اختبار الدور الثاني، بحيث تكون الدرجة من 60.