فاتورة الكهرباء في السعودية وموعد صدورها هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال موقعنا، فمن المعروف أن شهور الصيف يستهلك فيها المواطنين الكثير من الكهرباء، كلما تحرص الدولة على تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، ومن أهمها موعد صدور الفاتورة حتى لا يكون عليهم دفع غرامات أخرى، وقد تم توفير طريقة إلكترونية يمكن من خلالها التعرف على موعد دفع فاتورة الكهرباء.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الموبايل اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة في ثواني

طريقة دفع فاتورة الكهرباء في السعودية

تقدم المملكة العربية السعودية كل ما يحقق الراحة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة فهي تسعى لتحويل كل الهيئات الحكومية إلى رقمية حديثة مما يساعد في حفظ البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين وتوفير المزيد من الوقت والجهد، ويكون ذلك من خلال دفع قيمة الفاتورة إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية، ويمكن الدخول إلي مباشرةً “من هنا”. كما أنه يمكن من خلال طريقة أخرى و هي تحميل التطبيق المخصص بشركة الكهرباء السعودية على الهواتف الذكية بأنواعها المختلفة، وهو متوفر عبر هذا الرابط. وبعد ذلك على المستخدم أن يقوم بتسجيل الدخول ودفع قيمة فاتورة الكهرباء من الرصيد البنكي أو من خلال استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية. ويجب بعد القيام من إتمام عملية الدفع التأكد من وصول رسالة نصية تفيد بأنه قد تم دفع قيمة الفاتورة، بالإضافة إلى تلقي رسالة بقيمة المبلغ الذي تم دفعه.

رقم الشركة السعودية للكهرباء