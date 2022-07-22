تعرف الان على كيفية تسجيل الأرملة في برنامج حساب المواطن والاستفادة من الدعم المقدم منه

وردا على تساؤلات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل. وذلك على الجهات المختصة والتي منها الوزارات والهيئات داخل المملكة العربية السعودية . وذلك عن الخدمات المقدمه منها والتي سوف نتحدث بشأن أحد تلك الخدمات والخاصة ببرنامج حساب المواطن والتي من ضمن تلك الاسئلة هو سؤال ماهي طرق وخطوات تسجيل الارملة والتي تعد من ضمن الأسر الأكثر احتياجًا بعد أن توفي عائلها وزوجها لكي تصبح من ضمن المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن . ويأتي هنا الاستجواب في حالة أيضا إذا كان هنالك تابعين لها من الأبناء من عدمه . لذا سوف نحدثكم اليوم من خلال مقالتنا تلك عن طرق وخطوات تسجيل الأرملة داخل برنامج حساب المواطن . وذلك عبر موقعنا المتميز دوما موقع ثقفني تابعونا .

نتعرف سويا عن خطوات وطرق تسجيل الأرملة في برنامج حساب المواطن

وقام برنامج حساب المواطن بالرد فورا من جانبه بخصوص تلك الخطوات . حيث تعد الارملة تعول اسرة الآن والذي كان يرعاه هو زوجها وهو كان العائل الوحيد وصاحب الدخل لها و لمنزلها . ومن بعد أن توفاها الله يجوز لها التقدم بأوراقها للتسجيل عبر برنامج حساب المواطن وذلك لكي تكون من المستفيدين من الدعم المقدم منه . ويأتي ذلك سواء كان هناك تابعين من عدمه بمعنى آخر وجود تابعين لها من الأبناء، . حيث قد أجاب على هذا التساؤل مباشرة البرنامج بقيامه بالنشر على صفحته الرسمية والخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر . تستطيع الأرملة أن تقوم بالتسجيل عبر برنامج حساب المواطن . وكذلك أيضا اتاح أن تضيف التابعين لها . وذلك من خلال تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة منها للتسجيل عبر البرنامج .وفي حالة هنالك تابعين لها تنحصر اورقها ما بين إحضار شهادات ميلاد التابعين للأرملة أو كذلك احضار صك حصر الورثة أو أيضا القيام بإحضار بطاقة العائلة . وإن لم يكن لها تابعين فقد نوه البرنامج في تلك الحالة على أنها يجب أن تقوم بارفاق بعض المستندات التي ثبت بها الاستقلالية . والتي يجب أن يكون الطلب مقدم بأسمها . ويجب أن تتضمن تلك المستندات صك الملكية .