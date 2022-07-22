حاسبة تمويل سيارة الرياض الميسرة لجميع المواطنين داخل حدود المملكة، كل مواطن يرغب في الاستفادة من التمويل يبحث عن حاسبة التمويل، لذلك يقدم موقع بنك الرياض السعودي خدمات إلكترونية، ومن ضمن هذه الخدمات الإلكترونية حاسبة تمويل السيارات، فإن البنك يدعم المواطنين بتمويلات ميسرة لتحقيق وسد احتياجات المواطنين، حيث أن هذا الحاسبة التمويلية للسيارات تعطي فرصة للمواطن بتحديد قيمة تمويل السيارة، فبعد التأكد من توافر كافة شروط أهلية تمويل سيارتك الميسرة من بنك الرياض، كما أكد البنك أن هناك مزايا عديدة لتمويل السيارات الميسرة للمواطنين بالمملكة، كما أن خطوات استخدام الحاسبة سهلة وبسيطة.

استخدام حاسبة تمويل سيارة الرياض

إن البنك يمكن كل مواطن من استخدام خدمة حساب تمويل سيارة الرياض الإلكترونية، وذلك بعد الحصول علي موافقة مبدئية علي تمويل سيارتك الميسرة من بنك الرياض، فإن خطوات استخدامها لمعرفة لبقيمة التمويلية للسيارات تكون كالتالي:

الدخول علي رابط حاسبة تمويل سيارة الرياض الميسرة.

القيام بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة من اسم العميل كامل، وتحديد جنسيته، وإدخال رقمه الجوال، وكتابة تاريخ ميلاده.

تسجيل بيانات العميل المالية المهنية من اختيار قطاع عملة، كتابة قيمة الدخل الشهري له، وتحديد نوع الراتب محول ولا غير محول.

يقوم المواطن بإدخال بيانات السيارة المرغوب بها للتمويل، يسجل قيمة الدفعة الأولي للسيارة، كتابة سعر السيارة وتحديد المدة المطلوبة للتمويل بالشهور.

الضغط علي أيقونة أحسب حتي يظهر القيمة التقريبية للتمويل وقيمة الأقساط الشهرية.

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