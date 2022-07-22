استعلام حساب المواطن برقم الهوية وقيمة زيادة الدعم الجديد 1444

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عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية وقيمة زيادة دعم حساب المواطن الجديد 1444، حيث قام سمو الملك سليمان بن عبد العزيز أل سعود خادم الحرمين الشريفين، بإصدار قرارا ملكيا بزيادة الدعم المقدم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، من ذو الدخل المتوسط والمنخفض وذلك من خلال الاقتراح التي قام ولي العهد الأمير محمد ابن سلمان، بعرضه علي خادم الحرمين الشريفين بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية علي مستوي العالم، في رفع وغلاء الأسعار لذلك اهتم علي حماية المواطنين داخل المملكة، للعيش حياة كريمة وامنه والنهوض للأفضل، حيث تم الموافقة علي مبلغ مالي يقدر بحوالي٢٠ مليار ريال سعودي، لبرنامج حساب المواطن وبرنامج الضمان الاجتماعي للدعم وتخفيف العبء، حيث خصص مبلغ من المبلغ الكلي يقدر بحوالي ٨ مليار ريال سعودي، لبرنامج حساب المواطن وذلك حتي نهاية العام الحالي.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يمكن استعلام والاستفسار علي حساب المواطن برقم الهوية داخل المملكة العربية السعودية علي النحو التالي:

أولا الدخول علي موقع حساب المواطن من خلال النقر هنا ca.gov.sa.

من خلال النقر هنا القيام باختيار حساب المستفيد.

الضغط علي رمز الاستعلام برقم معروف.

نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية بجانب الدفعة المطلوب الاستعلام عنها.

القيام بالضغط علي كلمة عرض ليتم عرض تفاصيل بالكامل.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد

يتم الاستفادة من زيادة دعم برنامج حساب المواطن داخل المملكة كل فرد له حق الدعم من حساب المواطن ليكون ذلك علي النحو التالي:

المبلغ المحق دعمه للفرد التابع للأسرة الذي عمرة اقل من ١٨ عام قيمة ٢٠٦ ريال سعودي.

رب الأسرة يصل مبلغ الدعم الذي له الحق في الحصول علية وهو مبلغ مالي حوالي ٧٢٠ ريال سعودي.

الشخص الذي يكون عمرة اكثر من ١٨ عام داخل الأسرة التي لها حق الدعم في حساب المواطن يكون المبلغ المستحق ٣٦٠ ريال سعودي.

حاسبة حساب المواطن الجديد

كيفية استخدام حسابة المواطن كالتالي:

القيام ب تسجيل الدخول إلى حساب المواطن الخاص بك.

الخاص بك. النقر علي حساب المواطن للإدخال.

للإدخال. نقوم باتباع الخطوات بالإجابة عن السؤال المطروح عليك هل انت رب أسرة أو صاحب عمل مستقل وهل انت مسجل في البرنامج بصفة رب أسرة أم لا.

عرض معرفة الأفراد التي تقوم بإعالتهم وإجمالي الدخل.

التأكد من نتيجة حالة أهليتك وتقوم بالضغط علي حساب.

تسجيل دخول حساب المواطن

الذهاب إلى رابط منصة النفاذ الوطني أو رابط حساب المواطن .

. نقوم باختيار الدخول.

القيام بإدخال وكتابة اسم المستخدم ورقم الهواية للمواطن.

كتابة كلمة المرور والتأكد من صحة كتابتها.

الضغط علي الموافقة علي الشروط والأحكام.

أدخال رمز التحقق الظاهر.

النقر علي كلمة تسجيل الدخول.

ونذكركم بـــ شروط حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن بعد التعديل

وصلنا لختام شرح استعلام حساب المواطن برقم الهوية وقيمة زيادة دعم حساب المواطن الجديد 1444.