نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح” رابط تقديم الأمن العام نساء 1443 jobs.sa وظائف القوات الخاصة للأمن العام للنساء رتبة جندي أعرف الموعد والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الأمن العام نساء 1443 من أهم الموضوعات البحثية اليوم، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف العسكرية للعنصر النسائي من حملة الشهادة الثانوية العامة وما فوقها، وفق ضوابط وشروط حددتها الإدارة في الراغبات في التسجيل لشغل تلك الوظائف، الوظائف المتاحة في الإدارة العامة للمرور وظائف القوات الخاصة للأمن العام، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني سنقدم لكم شروط الوظائف، وموعد فتح رابط أبشر توظيف للنساء من أجل التسجيل الإلكتروني.

نبذة مختصرة عن الأمن العام

الأمن العام هو أحدى أفرع وزارة الداخلية السعودية، تعني بمكافحة الإرهاب والجرائم وحفظ النظام، إضافة إلي مشاركتها في تنظيم موسم الحج تأسست مديرية الأمن العام السعودي عام 1927 ميلادي، ويقع المقر الرئيسي لها في العاصمة السعودية الرياض.

شددت الإدارة العامة للأمن العام ضرورة ألأن تكون البيانات المسجلة صحيحة، ومطابقة لبيانات الجهات المعنية حتى لا يتم أستبعاد صاحب الطلب.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

تقديم الأمن العام نساء 1443

تعمل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على أستقطاب أفضل العناصر سواء من الرجال أو النساء، لشغل الوظائف الشاغرة بها والإدارة العامة للأمن العام وضعت شروط للتقديم في الوظائف العسكرية النسائية، يتم الالتزام التام بها ولا يقبل أي وساطة أو محسوبية لشغل الوظائف، ويتم انتفاء المقبولات إلكترونياً من خلال بيانات تغذي الحاسب، ليتم الاحتيار ألياً دون تدخل العنصر البشري.

رابط تقديم الأمن العام للنساء رتبة جندي

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jobs.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

النقر على الوظائف المتاحة حالياً.

تحديد وظائف الأمن العام للنساء.

تسجيل استمارة التقديم الإلكترونية الموجودة على الموقع.

مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها.

النقر على حفظ البيانات وإرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند القبول المبدئي.

أبشر توظيف jops.sa

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي أن البيانات المسجلة مسئولية مقدم الطلب، ويجب أن تكون مطابقة مع بيانات الجهات المعنية ذات الشأن، وفي حالة أن وجد أي أختلاف في البيانات سوف يتم أستبعاد مقدم الطلب فوراً، أضافه إلي المسائلة القانونية عن بيانات غير صحيحة.

سلم رواتب وظائف الأمن العام للنساء

عداد تنازلي على بدأ التسجيل

شروط التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن العام للنساء

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والأصل والمنشأ. يستثنى من صفة المنشأ من نشأت مع والديها خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. أن تكومن حاصلة على المؤهل الدراسي المطلوب الثانوية العامة كحد أدنى ويفضل الشهادة الجامعية. لا تكون المتقدمة قد التحقت بأي وظيفة خاضعة للنظام العسكري وتم فصلها منها لأي سبب. في حالة أن كانت متزوجة يشترط أن تكون جنسية الزوج سعودي. لا تكون تعمل في أي جهة حكومية أو خاصة. أن تجتاز كافة المقابلات والاختبارات الشخصية المقررة لشغل الوظائف. تكون لائقة طبياً ولا تعاني من أي أمراض مزمنة تعيقها عن أداء مهام وظيفتها. في حالة أن كانت الشهادة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 17 وحتى 23 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 16 وحتى 22 يوليو 2022م. ⁧#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/C1jQlkLIMR — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 17 وحتى 23 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 16 وحتى 22 يوليو 2022م.



⁧#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/C1jQlkLIMR — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 22, 2022

موعد تقديم الأمن العام نساء1443

يبدأ التقديم من يوم السبت القادم 2022/07/23 الموافق 1443/12/24 ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس القادم 2022/07/28 الموافق 1443/12/29 هجري.

وظائف الأمن العام

يمكن للنساء التقديم للالتحاق بوظائف الأمن العام ومن تنطبق عليها الشروط سوف يتم توزيعها على.

“الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، شئون التدريب، الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الإدارة العامة لدوريات الأمن، القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، شرطة المناطق، الخدمات الطبية، إدارة البحث والتحريات الجنائية، الإمداد والتموين، إدارة التوجيه الفكري والمعنوي”.