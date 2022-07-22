استعلام موعد الأحوال المدنية عبر منصة أبشر

استعلام موعد الأحوال المدنية واحد من أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة إلى المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية وقدمت الخدمة وزارة الداخلية السعودية حيث أنها تسعى إلى التطور والحداثة فقدمت العديد من الخدمات الإلكترونية عبر أبشر الأحوال المدنية وعقب تسجيل الدخول يمكن الاستفادة بتلك الخدمات أي يتطلب الأمر الحصول على حساب في أبشر.

استعلام موعد الأحوال المدنية

منصة أبشر الإلكترونية تعتبر واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية الاستعلامات الإلكترونية وهي اختصت بتقدم خدماتها إلى الوافدين وإلى المواطنين من أجل منع الزحام داخل المكاتب للهيئات وأيضًا للتسهيل على الجميع، فمن خلال أي مكان يمكن استعلام موعد الأحوال المدنية بالطريقة التالية:

يقوم المستفيد بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم ينتقل إلى أبشر أفراد.

كتابة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

الدخول إلى الأحوال المدنية من الخدمات الإلكترونية للموقع.

يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية.

بعد الدخول إلى خدمة المواعيد يتم التعرف على المواعيد السابق حجزها من خلال المنصة ومسجلة برقم الهوية الوطنية للمواطن.

حجز موعد في الأحوال المدنية

إن لم يحصل المستفيد على الموعد في الأحوال المدنية فيمكنه أن يبدأ في أولى الخطوات للحصول على الخدمة وهي كما يلي:

الدخول إلى بوابة أبشر.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر.

النقر على الأحوال وكتابة رقم الهوية الوطنية.

بعد الدخول إلى خدمة حجز موعد نبدأ في إدخال بيانات الموعد مثل كتابة الوقت والتاريخ المطلوب.

على المستفيد أيضًا اختيار أي من الفروع يريد زيارتها للحصول على الخدمات التي يقدمها مكتب الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، ويتعين تأكيد الحجز عقب الانتهاء من مراجعته ثم يتم النقر على حفظ وطباعة للحصول على الموعد وتقديمه إلى الموظف المختص.

وقبل الذهاب إلى المكاتب لا بد من تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة مثل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية وكافة الأوراق الأخرى التي تضمن سهولة الحصول على الخدمات والسرعة في إنجازها من خلال الموظف المختص، كما ينبغي الالتزام بالموعد المؤكد من خلال منصة أبشر فعدم الذهاب فيه معناه إلغاء الموعد وينبغي الحصول على موعد آخر.