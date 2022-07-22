خطوات تسجيل الطلاب في نظام نور النقل المدرسي للعام الدراسي 1444

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل نظام نور النقل المدرسي الذي قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عنه ليتم التسجيل في النقل السعودي المدرسي لعام 1444 عبر نظام نور الإلكتروني. الذي يتيح لولي الأمر والطلاب سهولة التنقل من وإلى المدرسة.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي 1444

يمكن التسجيل في النقل المدرسي بواسطة بوابة نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

البدء بالدخول على رابط موقع نظام نور الرسمي.

ثم تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم والرقم السري.

كما أنه بعد الدخول على الصفحة الرئيسية تقوم بالضغط على بوابة النقل.

كذلك تقوم باختيار الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالنقل المدرسي بغرض الحصول على كل الخدمات وتسهيل الوصول إلى المدرسة.

ومن ثم تقوم بتسجيل وكتابة كل البيانات الخاصة بك وإرسالها.

أيضًا يجب التأكد من أن كل البيانات التي قمت بكتابتها صحيحة.

وبعد ذلك تنتظر لفترة يومين أو ثلاثة أيام حتى يمكنك التعرف على النتيجة الخاصة بالقبول في خدمة النقل المدرسي.

طريقة تسديد رسوم النقل نظام نور

في حال رغبتك تسديد رسوم نظام نور النقل المدرسي يمكنك اتباع الخطوات التالية:

بعد أن يتم قبول الطالب في التسجيل بالخدمات المدرسية بالمملكة العربية السعودية.

تقوم بالدخول على رابط نظام نور.

كما تقوم بفتح بوابة النقل وتختار نافذة دفع الأجور.

بعد ذلك يتم وصول الفاتورة الخاصة برسوم الطالب.

كذلك تقوم بتسديد الرسوم الموجودة بالفاتورة من خلال الذهاب لأقرب فرع بنكي.

فتكون رسوم النقل السعودي للطالب حوالي 200 ريال سعودي تقريبًا.

طريقة استرجاع رسوم النقل المدرسي

يمكنك استرجاع رسوم النقَل المَدرسي بنظَام نوَر من خلال السير على الخطوات التالية وهي كما يلي:

البدء بالدخول على رابط شركة تطوير النقل المدرسي.

ثم تقوم بالدخول على خدمة طلب إلغاء التسجيل في خدمة النقل المدرسي.

كذلك تقوم باختيار استرداد الرسوم.

كما تقوم بكتابة رقم الفاتورة.

وتقوم بكتابة رقم السجل المدني للطالب.

أيضًا تقوم بالضغط على استعلام.

وتقوم بالنقر على تأكيد ويتم استرداد المبلغ المستحق.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن نظام نور النقل المدرسي وقد ذكرنا لكم طريقة التسجيل وطريقة تسديد الرسوم.