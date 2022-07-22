تمويلك نقدى من أول يوم بدون ضامن ولا تحويل الراتب لجميع العملاء بأقل دخل

تمويلك نقدى من أول يوم بدون ضامن ولا تحويل الراتب ، برنامج التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة والذي يهدف إلى خدمة الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث تم تصميم هذا البرنامج بصيغة إسلامية وبهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة القرض الشخصي .

برنامج القرض الشخصي الميسر لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية

برنامج القرض الشخصي الميسر بمبالغ مالية كبيرة يعتبر واحد من أهم وأكبر البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة ، حيث قامت الشركة بتوفير المبالغ النقدية لجميع العملاء بصورة سريعة وفورية وبإجراءات سهلة وغير معقدة من خلال هذا البرنامج التمويلي ، كما أتاحت شركة التيسير للتمويل لطالب التمويل إمكانية التقديم على طلب القرض الشخصي بصورة إلكترونية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

القرض الشخصي من شركة التيسير للتمويل

تقدم شركة التيسير للتمويل العديد من المزايا للعملاء من خلال برنامج التمويل الشخصي.

برنامج القرض الشخصي من شركة التيسير مطابق لأحكام الشريعة.

توفر الشركة من خلال هذا القرض مبالغ نقدية تصل قيمتها حتي 200 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج هذا البرنامج التمويلي إلي وجود كفيل أو ضامن.

يمكن لطالب التمويل الحصول على المبالغ المالية من خلال هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري له.

يتميز برنامج التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل بهامش ربح تنافسي وثابت.

تتيح شركة التيسير للتمويل لطالب التمويل إمكانية سداد مبلغ القرض الشخصي علي أقساط شهرية تصل مدتها حتي 60 شهر.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة فورية وسريعة على طلب التمويل النقدى خلال يوم واحد.

تعمل شركة التيسير للتمويل علي سرعة إيداع المبالغ النقدية في حساب طالب التمويل.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من التسوية المبكرة لمبلغ التمويل في أي وقت.

ما هى الوثائق المطلوبه لاستكمال طلب تمويل شركة التيسير بدون كفيل ولا تحويل الراتب ؟