نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إمكان للتمويل بإيداع فوري وسريع للمواطنين والغير سعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط شركة إمكان للتمويل، فقد انفردت شركة إمكان بتقديم أقوى التمويلات الشخصية والتمويل التأجيري للسيارات وتمويل المشتريات لجميع الأفراد دخل المملكة العربية السعودية من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، وهناك بعض من المتطلبات والشروط البسيطة التي يجب توافرها حتى تحصل على تمويلك بإيداع فوري وسريع وبدون كفيل، كما أن التمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب، فشركة إمكان وفرت لك جميع إجراءات بسيطة وسهلة حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت وبدون تأخير.

مزايا تمويل إمكان

تقدم شركة إمكان عدد من المميزات القوية للمواطن والمقيم عند التقديم لطلب التمويل الشخصي أو تمويل السيارات، قرض للمتقاعدين بدون كفيل، وبأقل راتب سوف تمتلك تمويلك بإيداع فوري وسريع، والأقساط الشهرية بسيطة ويتم دفعها كل شهر، على فترة سداد تمتد حتى 60 شهرا، بدون مقدم سيارات 2023 بأرخص سعر، كما يمكن الاتفاق مع شركة إمكان من خلال العقد على طرق الدفع والسداد، كما أن التمويل بدون اشتراط جهة العمل كما أنه لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل الراتب، سيارات للتنازل بدون مقابل، فيمكنك الحصول على تمويلك في أسرع وقت، والتمويل المصغر يبدأ من 2000 ريال وحتى 50 ألف ريال، أما التمويل الإضافي فيبلغ حتى مليون ونصف ريال.

شروط إمكان للتمويل الشخصي

توفر إمكان تمويلات شخصي وسيارة للمواطنين والغير سعوديين بإجراءات ميسرة، كما أنه متوفر أن تحصل على التمويل من الموقع الإلكتروني لشركة إمكان بموافقة فورية وإجراءات سريعة لجميع الأفراد، كما أنه متوفر أن تقم بالاتصال على رقم خدمة العملاء حتى تحصل على معلومات عن التمويل والاستفسار من خلال الرقم 8001240251.

شروط التمويل المصغر

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل العمر عن 25 عاما ولا يتخطى 60 عاما.

الراتب لا يقل عن 4000 ريال.

يكون موظف بالقطاع الحكومي أو الخاص أو شبه الحكومي.

يجب وجود سجل ائتماني جيد.

لا تقل خدمة العمل قبل طلب التمويل للموظف الخاص عن 6 أشهر.

التمويل الإضافي

للسعوديين فقط.

الراتب لا يقل عن 5000 ريال لمن لا يقم بتحويل الراتب لبنك الراجحي.

للموظفين والموظفات من يقم بتحويل الراتب للراجحي فالعمر من 18 وحتى 60 عاما.

للموظفات والموظفين بدون تحويل الراتب لبنك الراجحي فالسن من 23 عاما وحتى 60 عاما.

العمل بالوظيفة لمدة شهر لمحولي الراتب لمصرف الراجحي.

العمل بالوظيفة ثلاثة أشهر لمن بدون تحويل الراتب.

شروط السيارات