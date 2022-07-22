لينك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمواطنين بالمملكة

لينك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443 ، تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة الراغبين في الاستفادة بالخدمات المادية التي تقدمها الدولة لهم لمعرفة تفاصيل وكيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور، حيث تقدمه وزارة الموارد البشرية كأحد أهم البرامج التي تتيح تقديم خدمات للمواطنين الغير قادرين على إيجاد فرصة عمل وأيضًا للمواطنين أصحاب الدعم المنخفض لمساعدتهم في العيش حياة كريمة في ظل الإجراءات الجديدة التي تتخذها السعودية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل والاهتمام بمصادر أخرى عن طريق فرض الضرائب وغيرها لتحقيق رؤية المملكة الجديدة 2030، فيتم صرف الكثير من المعونات إلى المواطنين وفق شروط وبنود معينة لضمان وصولها إلى المستحقين.

لينك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمثل الضمان الاجتماعي أهمية كبرى للعديد من المواطنين، حيث أتاحت المملكة إمكانية الاستعلام عنه عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم الهوية للمواطنين، ويكون ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كتابة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم السري.

الضغط على أيقونة بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

ملئ كافة البيانات الشخصية المطلوبة، وكتابة رقم الهوية.

الضغط على ايقونة عرض لتظهر المعلومات المطلوبة سواء من موعد نزول الضمان الاجتماعي أو الشروط اللازمة والتعديلات المطلوبة.

شروط تسجيل المواطنين بالضمان الاجتماعي

لكي يحصل المواطنين المستحقين في المملكة على المبالغ المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية لابد من استيفاء عدد من الشروط للحصول على الدعم الشهري وهي :

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم 35 سنة فأكثر.

أن يكون لديه حساب بنكي بفيزا خاصة للحصول على الدعم من خلالها.

لابد أن يكون الشخص المتقدم مستوفي للشروط المطلوبة وأهمها أنه ليس لديه فرصة عمل أو من أصحاب الدخل المحدود ولديه أطفال، وتحسب قيمة المعاش بناء على الظروف الخاصة بكل شخص.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

وبعد أن يقوم المواطنين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي يمكنهم الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات أو أي من الشروط والإجراءات المطلوبة من خلال الاتصال على الرقم الموحد للضمان الاجتماعي 19911، وسوف تجيب رسالة صوتية يجب الاستجابة لها، وتصل بها إلى المواطن رسائل صوتية بها ردود أو تعليمات يجب تنفيذها.