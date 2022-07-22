نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب المتقاعدين وجميع تعديلات نظام المتقاعدين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالمملكة، ولذلك أوضح مجلس الوزراء السعودي في الفترة الأخيرة عن العديد من الضوابط والقرارات الجديدة ومن ضمنهم رواتب المتقاعدين، حيث أن مجلس الوزراء يقوم بالتعديلات التي تقوم برفع رواتب المدنيين والعسكريين، وأضاف إلى ذلك أن مجلس الوزراء السعودي يقوم بالإيضاح عن التعديلات الجديدة فيما تخص نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالسعودية.

رواتب المتقاعدين بالمملكة :

أكد مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على أن لا يتم تحديد أي زيادة عن رواتب المتقاعدين على الإطلاق وهذا ما إلا شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن مجلس الوزراء صرح عن التعديلات على المرسوم الملكي السعودي .

وقد تجد الإشارة إلى تعديل مادتي 28 و 38 تتعلق بنظام التقاعد بالسعودية على أن يكون استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء لكي يتم العمل على تطبيق جميع التعديلات الجديدة والرسوم الملكية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك هذه القرارات الجديدة تتعلق بنظام التقاعد بالسعودية للنظامين المدني والعسكري، حيث أن هذا يتمثل في نظام المتقاعدين داخل المملكة.

تعديلات نظام المتقاعدين بالمملكة :

المادة 38 أوضحت عن تعديلات للمواطنين السعوديين الموظفين الذين لا يملكوا الجنسية السعودية، وهذا لكي يتم الحصول على المكافأه لكي يتم احتساب القيمة الخاصة بالمادة 23 في نظام العمل . أما بالنسبة للتعديلات الخاصة بشأن المادة 28 فيما يخص عسكري أن يتم اقتضاء لأي موظف عسكري لا يملك الجنسية مرحبا، حيث أن تكون المكافأة الخاصة بأحكام المادتين 9 و 10 داخل النظام .

بالإضافة إلى ذلك أن مجلس الوزراء السعودي قام بعرض العديد من القرارات الجديدة بينها يتم إيضاحها وهما :

هذه التعديلات تشمل تبادل الخبرات الخاصة بأنظمة التقاعد العسكرية أو المدنية. التعديلات الجديدة الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة. تعديلات جديدة خاصة بمادتي 28 و 38 الهدف منها المقام الأول الخاصة بمصلحة المتقاعدين بالمملكة سواء كان للمواطنين السعوديين المدنيين أو العسكريين.

راتب التقاعد التأمينات الاجتماعية :

المؤسسة العامة توضح عن موعد نزول رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر أغسطس الجاري 2022م علي ام يمكن صرف رواتب المتقاعدين سواء كان مدني أو عسكري، علي أن يكون الصرف يوم 25 من كل شهر ميلادي فعلى، ويمكن تقديمه يوم أو تأخيره يوم إذا وافق عطلة رسمية يومي الجمعة والسبت للمواطنين السعوديين الموظفين، ولذلك يكون الصرف يوم الإثنين القادم الموافق 25 أغسطس الجاري 2022م حيث أن سوف يتم التعرف على طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن للمستفيدين، ولذلك يمكن إيداع رواتب المستفيدين داخل حساباتهم من المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة .