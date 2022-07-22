نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التسجيل في منصة دعم الريف 1443 وموعد صرف الدعم في المقال التالي
شروط وخطوات التسجيل في منصة دعم الريف 1443، هو برنامج دعم متكامل للمزارعين ومربي الماشية وتشجيع الأسر المنتجة وجميع العاملين في الأنشطة الريفية حيث تقدم وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية هذا الدعم من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق النهوض والتقدم في جميع المجالات حيث تعمل الوزارة على توفير جميع احتياجات المزارعين والمنتجين والعاطلين عن العمل وذلك بهدف زيادة الإنتاج وتغطية احتياجات البلاد في المجال الزراعي وأعلنت عن عدد من الشروط يجب أن تكون متوفرة حتى يحصل المواطن على الدعم ثم يقوم بالتقديم الإلكتروني، وفي هذا المقال سنقدم لكم شروط وخطوات التسجيل للحصول على الدعم.
شروط التسجيل في دعم الريف 1443
هذا الدعم متوفر مع عدد من الشروط يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين وجاءت شروط الحصول على الدعم كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة تنقل.
- لا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن واحد وعشرون عاماً.
- لا تتجاوز برامج الدعم عدد الثلاث برامج.
- لا تزيد قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن ستة آلاف جنيه.
- أن يكون المتقدم مقيم في أحد المناطق الريفية التي يشملها الدعم.
- تقديم إثبات العمل في أحد الأنشطة الريفية أو المجالات الزراعية.
خطوات التسجيل للحصول على دعم الريف من وزارة المياه والبيئة والزراعة
منذ أن أعلنت الوزارة عن إطلاق هذا الدعم وتزداد معدلات البحث عن التسجيل به يوماً بعد يوم من جانب العاملين بمختلف المجالات الزراعية والريفية وقد أعلنت الوزارة عن رابط إلكتروني للتسجيل والاستعلام بخصوص الدعم، ويتم الحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة دعم الريف.
- يتم النقر على زر إنشاء حساب جديد.
- يتم البدء في تسجيل البيانات المطلوبة.
- سوف تتلقي رسالة نصية عبر جوالك تحمل كود التحقق قم بإدخاله في الحقل المخصص.
- مراجعة البيانات التي قمت بتسجيلها وبعد التأكد من صحتها اضغط على زر تسجيل.
- بعد تسجيل حسابك الخاص قم بالدخول والضغط على زر طلب الدعم.
- قم باختيار وتحديد أحد برامج الدعم التي تعمل بها.
- أدخل المعلومات المطلوبة ثم اضغط على زر إرسال.
موعد صرف الدعم: حددت الوزارة تاريخ معين يتم فيه صرف الدعم وهو الأول من كل شهر ميلادي ويستمر الصرف لمدة عشرة أيام ولتقديم المزيد من التساؤلات يمكن الاتصال على الرقم الموحد للدعم 19930.
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