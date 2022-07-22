صرف دعم الريف 1443 وخطوات الاستعلام عن الدعم برقم الهوية

صرف دعم الريف 1443 وخطوات الاستعلام برقم الهوية، تقدم وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية برنامج دعم الريف وذلك من أجل تقديم الدعم المناسب للأسر المنتجة بالريف والمزارعين وذلك بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتغطيه احتياجات المملكة وتطوير وزيادة مختلف المنتجات ومنها منتجات الألبان والمنتجات الريفية المتنوعة والمنتجات الزراعية وغيرها ويتم التسجيل بالدعم وفق عدد من الشروط التي حددتها الوزارة وأكدت على ضرورة توافرها لتتمكن من الحصول عليه ويشمل هذا الدعم جميع العاملين في المجالات الزراعية وإنتاج الفاكهة الاستوائية والعاملين بتربية الأسماك ومنتجي العسل الأبيض ومربى الماشية والمشاريع الصغيرة لربات البيوت وغيرهم من الأنشطة الريفية الأخرى وفي هذا المقال سوف نطلعكم على قيمة الدعم وخطوات والحصول عليه.

صرف دعم الريف 1443 وقيمة الدعم

يقدم هذا الدعم للمواطنين المقيمين بالريف والعاملين بأحد الأنشطة الريفية والزراعية ويتم صرف الدعم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي على أن يستمر الصرف لليوم العاشر من نفس الشهر وإذا جاء اليوم الأول من الشهر الميلادي يوم إجازة رسمية بالبلاد فيتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره لمدة يوم واحد وتختلف قيمة الدعم على حسب المشروع والبرنامج الذي يتم العمل فيه وتبلغ قيمه الدعم الريفي 54,000 ريال سعودي كحد أقصى.

خطوات الاستعلام عن الدعم برقم الهوية

أعلنت وزارة المياه والبيئة الزراعية أنه يمكن الاستعلام عن دعم الريف من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة الدعم.

تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي الموجود أمامك.

من القائمة الرئيسية اختار الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط على زر الاستعلام برقم الهوية.

أدخل رقم الهوية ثم اضغط على زر استعلام.

ويحق للعاطلين والمتقاعدين وربات البيوت الحصول على الدعم وذلك من خلال الدخول للموقع وتسجيل الحساب بالمنصة وإدخال البيانات المطلوبة وكتابة تفاصيل المشروع الذي يعمل به أو تريد القيام به بالنسبة للعاطلي ثم إرسال الطلب ويتم دراسة الطلب المقدم في مدة تصل إلى 60 يوم عمل بعد ذلك يتم التواصل مع المتقدمين واطلاعهم على آخر الأخبار بخصوص الطلب المقدم.