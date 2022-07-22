شروط الأمن العام للنساء كاملة 1444 رتبة (جندي) || موعد وطريقة التسجيل عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa.

شروط الأمن العام للنساء كاملة 1444 تهتم الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية بالتعرف على شروط القبول والتسجيل في الأمن العام 1444، وذلك حيث يعتبر الأمن العام واحد من ضمن أهم المؤسسات العسكرية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي يرغب الكثير من الأشخاص من الرجال والنساء بالالتحاق بها، وقد أعلنت الحكومة السعودية لمه يتم السماح للنساء بالانتساب إلى وظائف الأمن العام بتخصصاتها المختلفة، وذلك بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروط الأمن العام للنساء 1444/2022 في السعودية.

شروط الأمن العام للنساء كاملة 1444

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم القبول في الأمن العام للنساء في السعودية، والتي قد جاءت على النحو التالي.

من الضروري أن تكون المتقدمة سعودية الأصل، وفي هذه الحالة يتم استثناء النساء اللواتي نشأن خارج المملكة في وظيفةٍ حكوميةٍ.

كما تم التأكيد على ضرورة حصول المتقدمة على مؤهلٍ علمي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يشترط كذلك ألا يكون عمر المتقدمة للأمن العام أقل عن 25 عامًا، وألا يزيد عن 35 عامًا.

كما تم تحديد شرط ألا يقل طول المتقدمة عن 155 سم، وذلك بشرط أن يتناسب طولها مع وزنها.

كما يجب أن يتم اجتياز المتقدمة لجميع اختبارات القبول.

بالإضافة إلى أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات الفحص الطبي التي يتم تحديدها.

يشترط كذلك أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

من الضروري ألا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي.

ويجب أن تكون المتقدمة لديها هوية وطنية مستقلة.

مواعيد تسجيل الامن العام للنساء 2022

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح التسجيل على رتبة جندي للكادر النسائي لدى المديرية العامة للأمن العام ، اعتباراً من يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 الموافق 24 ذي الحجة للعام 1444هـ، ، على أن ينتهي يوم الخميس 29 ذي الحجة للعام 1444هـ، الموافق 28 يوليو 2022 م.

كيفية التقديم للنساء على الأمن العام 1444/2022

ويتم التسجيل في الأمن العام من قبل النساء في السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.