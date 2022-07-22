نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسديد فرجت بالخطوات من خلال قنوات السداد المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسأل كثير من المواطنين عن طريقة تسديد فرجت بالخطوات. لتسديد ديون وتعثرات السجناء المتعثرين عن تسديد الديون. وتوفر فرجت مجموعة من الطرق العديدة عبر منصات وقنوات الدفع عبر خدمة فرجت وسوف نتعرف عليها بالتفاصيل.

طريقة تسديد فرجت بالخطوات

تتيح خدمة فرجت سداد ديون الموقوفين بقضايا مالية غير جنائية في المملكة. وهي أحد الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية السعودية. ويتم تسديد الديون من قبل ذويهم أو فاعلي الخير وتأتي هذه الخدمة الإنسانية التسديد فرجت من منطلق التعاون الذي تشهده مجموعة من القطاعات في المملكة وزارة الداخلية والموارد البشرية وصندوق النقد السعودي وهيئة الذكاء الاصطناعي. وتتيح الخدمة تسديد الديون من عدة طرق كالأتي:

طريقة تسديد فرجت عبر منصة أبشر

الدخول مباشرة لحسابك في منصة أبشر الرقمية

تسجيل الدخول للنظام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على خدماتي

اختيار خدمة فرجت من ضمن الخدمات

ثم الدخول لنظام السداد عبر حسابك البنكي

حدد المبلغ كلي أم جزئي

ثم اختر رقم الفاتورة واختيار رقم المفوتر 169 وحدد المبلغ المراد تسديده ثم إتمام السداد والدفع

ثم أخيرًا النقر على حفظ رقم فاتورة السداد.

طريقة سداد فرجت عبر منصة إحسان الخيرية

يمكنك من خلال منصة إحسان الخيرية تسديد الديون للأهل والأقارب والأصدقاء وبإمكانك اختيار هدية وتقديمها لأقاربك وأحبابك واختيار مكان التبرع بالخطوات الآتية:

قم بالدخول لمنصة إحسان الخيرية

انقر على تبويب فرص التبرع

ثم النقر على خدمة فرجت واختيار حالة مباشرة أو البحث برقم الفاتورة عن الحالة المراد تسديد الديون لها

من ثم النقر على أيقونة استعراض الحالة وتحديد مبلغ التبرع من ثم الدفع بالطرق المتاحة أمامك.

خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة #فرجت في #منصة_إحسان pic.twitter.com/7buVTcYknd — خدمة فُرجت (@furijat_sa) خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة #فرجت في #منصة_إحسان pic.twitter.com/7buVTcYknd — خدمة فُرجت (@furijat_sa) April 22, 2021

تسديد فرجت عبر بنك الراجحي

الدخول على تطبيق بنك الراجحي

وتسجيل الدخول برقمك المصرفي وإدخال رمز تفعيل الحساب

ثم النقر على المدفوعات

من ثم اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة والنقر على الخدمات الإلكترونية واختيار وزارة العدل التنفيذ القضائي

انقر على أيقون عرض المبلغ المستحق

ثم أدخل المبلغ المراد تسديده والنقر على التالي

تظهر أمامك البيانات بشكل كامل وبيانات رقم المشترك والمبلغ المدفوع قم بأكيد عملية الدفع

ثم انقر على أدفع الآن .

التحقق من فاتورة فرجت عبر بوابة ناجز

تتيح بوابة ناجز إمكانية التحقق من صحة الفواتير بالخطوات الآتية:

الدخول مباشرة لبوابة ناجز وزارة العدل

الانتقال لتبويب خدمات التحقق ثم اختيار فواتير فرجت

قم بإدخال رقم الفاتورة ثم النقر على أيقونة التحقق

ثم تظهر لك بيانات الفاتورة لو كانت ضمن الفئات المستهدفة أم لا.

خطوات التحقق من فواتير فرجت عبر نظام أبشر

خطوات التحقق من فواتير خدمة #فرجت في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية #أبشر أفراد pic.twitter.com/3LJjSLf36v — خدمة فُرجت (@furijat_sa) خطوات التحقق من فواتير خدمة #فرجت في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية #أبشر أفراد pic.twitter.com/3LJjSLf36v — خدمة فُرجت (@furijat_sa) July 18, 2021

أتاحت خدمة فرجت من منصة وزارة الداخلية خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت عبر منصة أبشر أفراد بالخطوات الآتية:

الدخول إلى حسابك عبر منصة أبشر أفراد.

النقر على قائمة خدماتي واختيار المديرية العامة للسجون.

ثم النقر على التحقق من فاتورة سداد.

قم بإدخال رقم الفاتورة الخاصة التي تريد الاستعلام عنها.

ثم النقر على أيقونة البحث.

تظهر لك النتيجة ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستحقة أم لا.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول طريقة تسديد فرجت بالخطوات من خلال قنوات السداد المتاحة، واستعرضنا الطرق المتاحة لتسديد الديون عن المديونين من خلال منصة إحسان، وتسديد فرجت عبر بنك الراجحي، وطريقة تسديد فرجت عبر منصة أبشر، واستعرضنا كيفية التحقق من فاتورة فرجت عبر بوابة ناجز، وكذلك خطوات التحقق من فواتير فرجت عبر نظام أبشر.