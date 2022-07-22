نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستفيدي منح اراضي سكني الاستعلام وخطوات التقديم في المقال التالي
مستفيدي منح اراضي سكني هم الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الأراضي المجانية سكني والتي يتم طرحها من قبل وزارة الإسكان، ويمكن للمواطن تقديم منح الأراضي 1443 بكل سهولة من خلال سكني تسجيل جديد وقد وفرة الوزارة تلك الأراضي بصورة مجانية للمستحقين إضافة إلى إمكانية الاستفادة من أرض وقرض وزارة الإسكان وذلك تسهيلًا على المواطن في البدء بالانتهاء من أعمال البناء بشكل أسرع، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مستفيدي منح اراضي سكني.
مستفيدي منح اراضي سكني
مستفيدي منح اراضي سكني يمكنهم الاستعلام عن حالة طلباتهم السابق تقديمها عبر إتباع بعض الخطوات الرئيسية وهي:
- الدخول لمنصة بلدي.
- التوجه إلى الخدمات ومنها يتم تحديد استعلام عن منح الأراضي.
- يتم تحويل المستخدم إلى صفحة وزارة الشئون البلدية والقروية.
- تدوين معلومات حساب المستخدم للنفاذ الوطني.
- بعدها يتم إدخال رقم الهوية لتظهر أمام المستعلم تفاصيل الطلب المقدم بالكامل.
تقديم منح الأراضي 1443
وضعت الوزارة عددًا من الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المواطنين للتقديم على سكني الأراضي المجانية والبدء في حجز أرض سكني بصورة صحيحة وتتمثل تلك الإجراءات في:
- في البداية يجب زيارة منصة سكني.
- كتابة البيانات الخاصة بتسجيل دخول المستفيد على المنصة.
- إدخال معلومات تاريخ الميلاد وكذلك الهوية.
- الضغط على خيار الأراضي المجانية.
- تقوم المنصة باستعراض الأراضي المتاحة فور الانتهاء من الموافقة على بعض الإقرارات الهامة.
- تطرح المنصة عددًا من الأسئلة ويجب الإجابة عليها جميعًا.
- النقر على استكمال، وإتباع تعليمات الصفحة حتى يتم الوصول إلى حالة التأهل ومن ثم اختيار القطعة وتقديم الطلب.
شروط الأراضي المجانية سكني 1443
هناك بعض الشروط الهامة التي لا يمكن للمواطن الحصول على الأراضي إلا بعد توافرها وتنحصر تلك الشروط في:
- السعوديين فقط من يحق لهم التقديم.
- يقبل الطلب من عائل الأسرة الذي يبدأ سنة من 25 عام فقط.
- لا يحق لمن سبق له الاستفادة من برامج سكني التقديم للأراضي المجانية.
- وفرة الوزارة التقديم للمطلقات على أن يكون قد مر عامين على الأقل لحالة الطلاق.
- عدم امتلاك منزلًا باسم أحد أفراد الأسرة واحدًا من أهم شروط قبول الطلب.
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