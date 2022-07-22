نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية السعودية تعلن عن طريقة الاستعلام عن المرشحين والمرشحات للوظائف الدبلوماسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن حوالي 71 اسم متقدم ومتقدمة الذين قاموا بالتقدم داخل مسابقة الوظائف الدبلوماسية، نظرًا لأنهم اجتازوا لجميع الاختبارات التي تم الإعلان عنها خلال هذه المسابقة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية حرصت على الإعلان عن وجود وظائف كملحق وسكرتير ثاني، وتعرف الآن على المزيد من التفاصيل.

الوظائف الدبلوماسية لوزارة الخارجية

تم الإعلان فيما سبق عن الوظائف الدبلوماسية داخل وزارة الخارجية التابعة للمملكة العربية السعودية، حيث كان مطلوب حوالي واحد وعشرين يعمل أو تعمل في وظيفة سكرتير ثاني، وملحق لعدد من المرشحين والمرشحات الذين يبلغ عددهم الخمسين.

طريقة التعرف ما إذا كنت من المرشحين أم لا

يجب أن يقوم جميع المشاركين الآن النظر إلى الهواتف المحمولة الخاصة بهم، وهذا لأن الجهة المعنية ستعمل عل إرسال رسالة قصيرة لكي تتبين ما إذا كنت من 71 مرشحة ومرشحة للوظائف أم لا، ويجب أن تعلم أن بعد قبولك سيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات الخاصة بالتعيين لتحصل على المنصب.

طريقة الاستعلام عن وظيفة سكرتير ثاني

إذا كنت متقدم إلى وظيفة سكرتير ثاني يجب عليك أن تقوم باتباع النقاط التالية:

يجب أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة الخارجية jobs.mofa.gov.sa.

أحرص على كتابة البيانات الكاملة المطلوبة منك.

يجب أن تقوم بالتأكيد حتى تستطيع الاستعلام بطريقة صحيحة.

قم الآن بالضغط على زر بحث أو استعلام، وهذا لكي تحصل على التقرير الذي يفيد ما إذا كنت من المرشحين أم لا لكي تبدأ في استكمال أوراقك لاجتياز المراحل القادمة.

طريقة الاستعلام عن وظيفة ملحق

يمكنك أن تقوم باتباع الخطوات السابقة حتى تتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بك، لكن يجب أن تتأكد من أن المعلومات الخاصة بك صحيحةـ وهذا لكي تستطيع الدخول بسهولة دون أن تعقيك أي مشكلة.

من الجدير بالذكر تم البدء في التقديم داخل هذه الوظائف في يوم الاثنين الموافق 27/2/1443هـ الموافق 4/10/2021م، وغلق بوابة التقديم بشكل نهائي في يوم 29/2/1443هـ الموافق 6/10/2021، وحرصوا على وضع الكثير من الشروط التي اجتازوها هؤلاء الشباب الذين سيتم إرسال رسالة نصية صغيرة عبر هواتفهم المحمولة.