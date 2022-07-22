نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور. أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام 1444ه / 2022 م حيث يرغب العديد من المواطنين في معرفة كافة التفاصيل لتقديم الأبناء في المدارس السعودية.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور

تم الإعلان من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء استقبال طلبات التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية اعتبارا من يوم 16 / 9 / 1443 وحتى يوم 17 / 3 / 1444 ويتم التقديم لعمر 6 سنوات أو يقل شهرين في المدارس الحكومية.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور

يمكن تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى نظام نور التعليمي.

ثم تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختيار( تسجيل طالب جديد ).

كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة رقم الإقامة للمقيمين.

معرفة صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

معرفة وظيفة ولي الأمر.

ثم كتابة بيانات الطالب المتقدم.

الجنسية للطالب.

جنسية الأم.

رقم السجل المدني.

رقم جواز السفر.

مصدر الهوية الوطنية.

تاريخ انتهاء الهوية الوطنية.

اسم الطالب الأول باللغة العربية الوطنية.

اسم الأب باللغة العربية.

اسم الجد باللغة العربية.

اسم العائلة باللغة العربية.

اسم الطالب باللغة الانجليزية.

اسم الأب باللغة الانجليزية.

اسم الجد باللغة الانجليزية.

اسم العائلة باللغة الانجليزية.

تاريخ الميلاد.

نوع السكن.

رقم الجوال.

العنوان الوطني.

الرمز البريدي.

كتابة البيانات الخاصة بالمدرسة المراد اللحاق بها مثل:

اسم المدرسة.

حفظ الطلب.

رفع جميع المستندات المطلوبة.

التأكيد على البيانات.

ثم إرسال الطلب.

بعد التقدم بالطلب سوف يتم وصول رقم الطلب لولي الأمر.

متابعة الطلب من خلال الرسائل المرسلة على الجوال.

كيفية تسجيل ولي الأمر في نظام نور لرياض الأطفال وأولى ابتدائي

يمكن لولي الأمر من تسجيل أبناءه في الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور التعليمي وذلك بالطريقة التالية:

الدخول على بوابة نظام نور التعليمي.

النقر على رابط تسجيل لولي أمر جديد.

كتابة رقم الهوية الوطنية للأب.

كتابة رقم الإقامة للوافدين.

الضغط على التالي.

كتابة رقم الهوية للطالب.

كتابة رقم الإقامة للطالب الوافد.

ثم تحديد صلة القرابة.

إدخال تاريخ ميلاد الطالب.

ثم الضغط على (تحقق).

ثم الضغط على (حفظ).

بعد تسجيل الدخول يمكن لولي الأمر تسجيل الدخول على حساب ولي الأمر في نظام نور التعليمي وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى نظام نور التعليمي.

كتابة بيانات تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور للمستخدم.

كتابة رمز التحقق المرئي.

النقر على مفتاح (تسجيل الدخول).

وبذلك يكون قد تم التقديم للطالب.

وبذلك نكون قد تعرفنا على نظام نور التعليمي والتعرف على تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي والتعرف على خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور وأيضا طريقة تسجيل أولياء الأمور في نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية.