طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب ورقم العداد بالمملكة العربية السعودية

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب يهتم المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث بشكل دائم عن الطرق التي تساعدهم حول الاستعلام عن فاتورة الكهرباء حتى يتمكنوا من سدادها في الموعد المحدد لهم ومعرفة قيمة استهلاك الكهرباء الشهري حيث قامت شركة الكهرباء بتسهيل إمكانية الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها عبر الإنترنت وتقوم بتقديم العديد من الخدمات الأخرى، لهذا سوف نوضح لكم في هذه المقالة وعبر موقعنا ثقفني الخطوات المطلوبة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب في السعودية

يمكن لأي شخص متواجد في المملكة السعودية الاستعلام عن الفاتورة عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

يتم الذهاب إلى موقع شركة الكهرباء بالمملكة. تقوم باختيار خدمات المشتركين والضغط على خدمات الفواتير. تبدأ باختيار الفواتير والضغط على الفاتورة الثابتة. تقوم بكتابة رقم الحساب الخاص بك والضغط على التحقق وبعد ذلك سوف تظهر أمامك فاتورة الكهرباء.

طرق سداد فواتير الكهرباء

يمكن بكل سهولة سداد الفواتير الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء من خلال طرق السداد التي تشمل الآتي:

شركات الدفع والمحفظات الإلكترونية والقروض البنكية وكروت الدفع المسبق.

يمكن التواصل مع رقم شركة الكهرباء على أرقام خدمة العملاء من خلال الرقم الخاص بخدمة العملاء 9 2 0 0 0 2 2 2 أو التواصل على رقم خدمة المشتركين 9 2 0 0 0 1 1 0 0.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد