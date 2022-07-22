نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم هرفي الموحد بالسعودية للوجبات السريعة وأجدد العروض 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطاعم هرفي الشهيرة في المملكة والتي تتفرع في كثير من المناطق وتقدم وجبات الطاعم السريع والذي يتم طلبها من خلال الهاتف ولذلك توفر مطاعم هارفي وسائل التواصل التي يمكن الاتصال من خلاله على المطعم وطلب الطعام ومتابعة الطلب حتى يصل إلى المنزل، سوف نتعرف على رقم هرفي الموحد.

رقم هرفي الموحد

يتمكن الأفراد في أنحاء المملكة من الاتصال على مطاعم هارفي من خلال خدمة العملاء على رقم هرفي الموحد “92000111”.

تقدم مجموعة مطاعم هارفي العديد من العروض على الوجبات السريعة والتي يمكن طلبها بسهولة من خلال الاتصال أو من خلال تطبيق هارفي على الهواتف الذكية.

يوفر المطعم بعض الأرقام الخاص بالإدارة الرئيسية ومنها” 0114509767″، ورقم الفاكس” 0114501824″

تطبيق هارفي للوجبات السريعة

توفر سلسلة مطاعم هارف تطبيق على هواتف الأيفون يمكن من خلاله الحصول على العروض المختلفة والتقدم على طلب الطعام من خلال عدة خطوات منها:

تحميل التطبيق على هاتف الأندرويد والأيفون.

الدخول على الطلبات واختيار المطلوب منها ومعرفة العروض المختلفة.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها العنوان بدقة.

اختيار وسيلة الدفع ومتابعة الطلب حتى وصوله.

كما يمكن الحجز والحصول على الطلب من أقرب فرع هرفي.

أجدد عروض هرفي