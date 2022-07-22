عبر ابشر وكيفية تعديل المؤهل الدراسي وشروط ومتطلبات التعديل والأوراق المطلوبة

تعد بوابة أبشر الإلكترونية من أهم البوابات التي تقدم خدمات سريعة للأفراد يمكن الاستفادة منها، حيث أعلنت الأحوال المدنية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن كيفية تعديل المؤهل الدراسي وذلك من خلال ابشر ويبحث الكثيرين عن كيفية التغيير ونوضح بداخل المقال الخطوات بالتفصيل عبر ابشر بعد اعلان الأحوال المدنية من خلال حسابها الرسمي عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، عن إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر وفق خطوات محددة، ويجب تحديث تلك الخدمات بشكل دوري والتي تشمل البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد، تعديل المؤهل الدراسي لكل الطلاب بالمراحل المختلفة سواء كانت المرحلة المتوسطة أو بمراحل البكالوريوس.

متطلبات الأحوال المدنية ” لتعديل المؤهل الدراسي”:

تضم بوابة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة “تعديل المؤهل الدراسي”، وتتيح هذه الخدمة للأشخاص المستفيدين إمكانية رفع وإرفاق نسخة من المؤهل الدراسي المراد تحديثه، وقد أعلنت الأحوال المدنية عن طريقة الإبلاغ عن أي من الوثائق المفقودة بأنواعها، وتشمل تلك الوثائق (بطاقة الهوية الوطنية وأيضا سجل الأسرة، شهادة ميلاد المواطن، أو شهادة الوفاة)، ونوضح لكم طريقة تقديم بلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال الخطوات التالية:

ادخل على الرابط الالكتروني من خلال الحساب الخاص بك في “أبشر”.

ثم تقوم باختيار “خدماتي”، وتقديم بلاغ بالوثيقة المفقودة.

بعض الحالات التي تستوجب تغيير صورة الهوية الوطنية:

أوضحت الأحوال المدنية من خلال وزارة الداخلية عبر الصفحة الرسمية عبر “تويتر” عن وجود بعض الحالات التي بحاجة إلى تغيير الهوية الوطنية وصورتها، كما إنها أشارت أنه يجب تغيير الصورة بالهوية الوطنية في الحالات الآتية:

في حال رغبة الشخص المستفيد في تجديد الهوية الوطنية والحالة الثانية هي وجود تغيّر في الملامح ويكون ذلك بموجب تقرير طبي

الشروط الواجب توافرها والمتطلبات المطلوبة لتعديل المؤهل الدراسي:

أن يكون لدي الشخص المستخدم يمتلك حساب بمنصة أبشر.

ضرورة إرفاق أخر مؤهل للشخص المتقدم والتأكد من رفعه على منصة بشر

من الضروري إرفاق أصل المؤهل في حالة ما إذا تم الحصول عليه من خارج السعودية، ويجب أن يكون مصدق من وزارة التعليم بالسعودية.

وكما يشترط أثناء عمل الخطوات وإرفاق المستندات بصيغة pdf أو بصورة png.

الأوراق والمستندات التي تثبت الحصول على المؤهل الدراسي الجديد:

بطاقة الهوية الوطنية. شهادة المؤهل الجديد. التسجيل في منصة أبشر الإلكترونيّة. التأكد من تسجيل البيانات بطريقة صحيحة.

خطوات الاطلاع على المعلومات الشخصية المتعلقة بك على أبشر:

ادخل على رابط منصة أبشر الإلكترونية .

ثم عليك باختيار زر “أفراد”.

تقوم بكتابة البيانات الخاصة بك وتسجيل الدخول.

انتظر سوف تظهر أمامك أيقونة ” خدماتي “، انقر عليها.

الدخول من القائمة اختر ” الأحوال المدنية “.

بعد ذلك تقوم بالدخول إلى المعلومات الشخصية المتعلقة بك.

عليك بملء وكتابة كافة بياناتك الشخصية.

كيفية تعديل المؤهل الدراسي في أبشر: