التسجيل في أبشر طريقك إلى وظائف الأمن العام والمرور

يعتبر التسجيل في أبشر هو أول خطوة تتيح التقديم على وظائف الأمن العام والمرور وغيرها من الوظائف العسكرية للرجال والنساء. والمعروف أن بوابة أبشر توظيف من مهامها الرئيسية قبول طلبات شغل الوظائف العسكرية التي تتبع قطاعات وزارة الداخلية. ومن أهم القطاعات التي يمكن التسجيل فيها وظائف السجون وأمن الطرق، والحراسات الخاصة والقوات الخاصة للأمن البيئي . أما القطاعات العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع يتم التقديم عليها في بوابة الوظائف العسكرية مثل وظائف حرس الحدود والقوات البرية والجوية وغيرها من أفرع القوات المسلحة السعودية.

التسجيل في أبشر أفراد للمواطنين والمقيمين

والمعروف أن التسجيل في أبشر متاح للمواطن والمقيم على حد سواء لكن التقديم على الوظائف العسكرية متاح للمواطنين فقط. ويتم التسجيل من خلال ما يلي:

الدخول على موقع منصة أبشر ثم الانتقال إلى أبشر أفراد.

ثم الانتقال إلى أبشر أفراد. الانتقال إلى تسجيل مستخدم جديد ثم البدء في تعبئة الحقول.

المعلومات الشخصية مهمة جدًا ويجب أن تكون مطابقة للواقع خاصة رقم الإقامة أو الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

قم بادخال باقي المعلومات مثل اسم المستخدم وكلمة المرور واللغة المفضلة للحساب.

كلمة المرور يجب أن تحتوى على 8 حروف على الأقل منها أرقام ورموز وحرف واحد كبير على الأقل ويفضل أن تكتب باللغة الانجليزية.

بعد استكمال المعلومات الشخصية سيتم الانتقال إلى مرحلة التحقق من البيانات.

سيتم إرسال رسالة إلى رقم الجوال لتفعيل أبشر قم بتسجيل الدخول عبر الرابط ثم قم بإعادة تعيين كلمة المرور مرة أخرى (اختياري).

التسجيل في وظائف الأمن العام

بالتزامن مع فتح باب القبول في وظائف الأمن العام والمرور أو وظائف السجون أو غيرها من الوظائف العسكرية النسائية أو الرجالية، يمكنك التقدم بطلب في هذه الوظائف بعد التأكد من انطباق الشروط عليك وتوفر المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها.