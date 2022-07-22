رابط تجديد الإقامة الجديدة في السعودية عبر ابشر وما هي الشروط

رابط تجديد الإقامة الجديدة في السعودية عبر ابشر أتاحت المملكة إمكانية تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين إلكترونيا عبر بوابة ابشر كما حددت بعض الشروط الواجب توافرها للراغبين في تجديد الإقامة الجديدة منذ فترة قامت حكومة السعودية بإلغاء نظام كفالة الإقامة حرصا منها على حرية العمالة المقيمة على أراضي المملكة من الموظفين والمقيمين وذلك بتسهيل التنقل بين الوظائف في كل بلد بطريقة سهلة من خلال نظام الإقامة الجديد الذي يشمل على العديد من المزايا المرنة دون تحكم من الكفيل من خلال هذا المقال سوف نطرح لكم شروط ومتطلبات ومزايا تجديد الإقامة الجديدة ورابط التجديد في السعودية.

رابط تجديد الإقامة الجديد في السعودية عبر ابشر

من خلال منصة ابشر الإلكترونية يمكن تجديد الإقامة لدخول أراضي المملكة السعودية بالخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة ابشر الإلكترونية الموقع الرسمي السعودي.

ثم اختر ابشر للأفراد.

يجب تسجيل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك مثل إدخال اسم المستخدم وكلمات المرور.

الضغط على الاستعلامات عن الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على تجديد(جواز السفر).

وبعد اكتب رقم الإقامة في الأيقونة الظاهرة أمامك.

وبعد اضغط على كلمة عرض الجواز

حتى تظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بتمديد الإقامة.

ثم اضغط على اختيار تجديد الإقامة من القائمة.

شروط ومتطلبات تجديد الإقامة الجديدة في السعودية

حتى يتمكن الوافد من الحصول على الإقامة الجديدة لدخول أراضي السعودية يجب توافر مجموعة من الشروط حددتها السلطات المعنية بالمملكة وهي:

يشترط أن يكون المقيم قد قام بتسديد كافة المخالفات المرورية والرسوم. ينبغي على المقيم أن يتحمل كافة التكاليف الخاصة بتصريح الإقامة. أن يكون لدى المقيم تامين صحي سارى في وقت التجديد التقديم ألا يزيد عن 6 شهور من تاريخه. كما يجب أن يقر التامين الصحي بالحالة الصحية وخلوها من الأمراض والعدوى. أثناء تجديد الإقامة لابد أن يكون المقيم مالك جواز سفر غير منتهي الصلاحية بمعنى ساري المفعول.

مزايا تجديد الإقامة الجديدة 1444 في السعودية

جهود المملكة دائما تنظر إلى مستقبل متطور حيث قامت بتطوير نظام الإقامة الجديد بإضافة عدة مزايا له وهي: